Sólo el 28% de los católicos estadounidenses aprobaría “firmemente” a Trump

Solo el 38% de los católicos estadounidenses aprueban a Donald Trump, según una nueva encuesta del Pew Research Center, mientras que un 56% de ellos rechazan que esté haciendo bien su trabajo como presidente. Son cifras que desmienten la tesis -ya repetida tantas veces que se ha convertido casi en un cliché- que el presidente republicano sea un aliado natural de la Iglesia.

El sondeo de junio de Pew revela que, de una muestra de 2.504 individuos, solo el 39% de los ciudadanos norteamericanos en total valora de forma positiva el modo en que Trump se ha desempeñado en su cargo de comandante en jefe en estos cinco meses de mandato. El 55% de los encuestados, en cambio, rechaza que el republicano esté haciendo un buen trabajo como presidente.

Entre los católicos los números son muy parecidos. Solo un 28% aprueban “firmemente” al magnate, mientras que otro 10% valora su trabajo positivamente, pero con algunas reservas. Por otro lado, un 47% de los fieles norteamericanos desaprueban “firmemente” al presidente Trump, cifra que aumentan en un 9%, hasta el 56%, cuando se toman en consideración los católicos que no están contentos con él pero no se sienten tan vehementes al respecto.

No es de extrañar, ya en otro orden de cosas, que las valoraciones que hacen los católicos estadounidenses de su presidente varíen en función de su perfil socio-cultural. El apoyo a Trump, por ejemplo, sube a un 52% entre los fieles no hispanos, mientras el 42% de este colectivo no da por bueno sus actuaciones como mandatario del país. Cabe recordar que, de acuerdo con otro estudio de Pew de 2014, el 59% de los católicos de Estados Unidos se identifican como blancos y el 34% como latino.

Lejos de ser la base que lo llevó y mantiene en la Casa Blanca, así pues, los católicos de a pie de EEUU sienten cierta falta de sintonía con su presidente. Especialmente comparado con el número de protestantes evangélicos no hispanos que aprueban su trabajo. Entre este grupo, solo un 20% reprocha a Trump, y un abrumador 74% le avala: cifras que revelan de dónde viene el verdadero apoyo del controvertido presidente norteamericano.