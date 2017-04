¿Suicidio asistido y eutanasia o “luchar para vivir”?: dos testimonios de vida digna, a pesar de la ELA

José Antonio Arrabal escogió morir suicidándose; Javier Rojas Alonso luchará "hasta el último aliento"

Hay quienes piensan que “vivir no es una obligación” y hacen un “alegato a favor de la eutanasia para que se trate en el Parlamento con la seriedad que requiere; evitando las creencias religiosas y morales que contaminen el debate”. Una opinión compartida por determinadas organizaciones, políticos y medios de comunicación defensores de la eutanasia y el suicidio asistido.

Así lo recogía el diario El País en una carta al director publicada el pasado 8 de abril, precisamente con ese titular, “Vivir no es una obligación”, tras el suicidio de José Antonio Arrabal frente a una cámara que grababa en vídeo cómo ingirió un combinado letal de fármacos que había encargado por internet.

Pero, esa tesis de los partidarios de la eutanasia se estrella contra el derecho inalienable de las personas a vivir, un derecho que nadie te puede arrebatar y al que no se debe renunciar.

Arrabal, que tenía 58 años, era electricista, casado y con dos hijos, padecía desde 2015 Esclerosis lateral amiotrófica ( ELA ), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que con el tiempo provoca una parálisis muscular progresiva que lleva a día de hoy inevitablemente a la muerte.

“Haces mucho daño a los que tenemos esperanzas”

Sin embargo, ante la opción de quitarse la vida, hay otros enfermos de ELA que respetan la decisión de Arrabal pero aún tienen esperanza y luchan contra la enfermedad.

Es el caso de Javier Rojas Alonso, de 44 años, operario de grúa, casado y con dos hijos, que padece la misma dolencia pero no quiere morir. Rojas mantuvo una conversación con el propio Arrabal cuando este ya había encargado los fármacos con los que se quitó la vida; pero quiere vivir porque todas las mañana se levanta “convencido de que será el día en que hallen una cura“.

En una información publicada por el diario El Mundo el pasado 3 de marzo, “Mis razones para morir / Mis razones para vivir”, ambos enfermos, que compartían médicos en el Hospital Carlos III, debaten sobre su situación personal y la legalización de la eutanasia.

“Cuando te diagnostican ELA, siempre caes. Y cada vez estoy peor, casi no puedo ni moverme. No quiero seguir viviendo así. Moralmente no puedo hacerlo”, señalaba Arrabal en el encuentro.

“Respeto tu opinión, pero creo que nos haces mucho daño a todos los que tenemos esperanzas. Si los que sufrimos una enfermedad grave tomásemos esa decisión, mal iríamos. Me da rabia escuchar tu argumento por todas las personas que han luchado hasta el final con esta enfermedad”, le contestaba Rojas.

“Lo que soy es realista. En un mes o así estaré en el otro barrio. No hay ninguna cura, no hay nada. Me parecéis admirables todos los que queréis llegar hasta el final, pero yo no soy uno de ellos. Y como mi vida es mía, elijo cómo y cuándo quiero morir”, zanjaba Arrabal.

Por su parte, Rojas señalaba que no se iba a quedar “de brazos cruzados en casa esperando a morir. Estoy a favor de la eutanasia, pero no en tu caso. Hay gente peor que tú. La forma que tienes de verlo no se ajusta a la realidad y a la justicia. Hay que echarle valor. Por lo menos yo intentaré luchar hasta el último aliento por mi mujer y mis hijos. Nunca hay que tirar la toalla.

Ante una última pregunta sobre si creen en Dios, estas son sus respuestas: José Antonio, “algo hay, pero no creo en la Iglesia Católica”; Javier, “Pues yo sí creo en Dios y es el que me va a ayudar a superar todo esto”.

La alternativa, “vivir y luchar” contra la ELA

Otro ejemplo paradigmático de lucha por la vida ante el drama de la ELA es el de Francisco Luzón, que padece la enfermedad y fue presidente del Banco Argentaria.

En una entrevista en La Contra de La Vanguardia , publicada el 8 de abril, Luzón, que tiene 69 años y lleva cuatro luchando contra la ELA, afirmaba lo siguiente: “respeto al suicida con ELA, pero yo elijo vivir y luchar”

“Creo en Dios, pero no en milagros. Mi familia me anima y ayuda a seguir. Mi fundación ha firmado un convenio con la Generalitat para crear un centro contra la ELA en Barcelona”, decía.

“Ese suicidio demuestra lo dura y agresiva que es esta enfermedad, y yo respeto la decisión que tome cada enfermo de vivir o dejar de vivir”, añadía en referencia al suicidio de Arrabal.

“Yo apuesto por la vida. Y lo haré mientras mi cuerpo me lo permita, porque para mí cada instante de vida es una eternidad. […] Lo mejor de una enfermedad tan brutal, desconocida y compleja como la ELA es que te hace ver la importancia que tiene la vida. Y eso es algo que no ves del todo hasta que estás sentenciado a muerte”, aseguraba.

A continuación destacaba que se hace necesario “un plan nacional contra la ELA para que ningún enfermo vuelva a suicidarse ni desee la eutanasia. [… ] Necesitamos el apoyo de los que toman las decisiones. Le hablo en nombre de los 4.000 enfermos españoles y de los 120.000 que lo serán durante su existencia: podemos alargar y mejorar la vida de los enfermos. En los países más avanzados, de media ya sobreviven ocho años, el doble que aquí y mejor”.

“¿Cree en Dios? ¿Le ayuda alguna fe?”, le preguntan a continuación en la entrevista. “Creo en Dios, al que llamo el Altísimo, pero no soy católico practicante ni creo en dogmas ni milagros y respeto profundamente a los creyentes. Les pido que sean ante todo seres humanos y respeten a todos los demás”, concluye.

“La eutanasia, bajo la careta de compasión y progreso”

Por su parte, las asociaciones provida consideran que se debe luchar sean cuales sean las circunstancias: “La eutanasia se presenta bajo la careta de compasión y progreso, cuando lo que subyace es el utilitarismo y el juicio de que hay vidas que no son dignas de vivirse”.