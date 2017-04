Un mártir francés: “No te extrañes si hacen una matanza generalizada del clero”

Dos mártires del siglo XX en España nacieron un 21 de abril: un lasaliano francés y un pasionista palentino.



“Bendice a Dios por tener un hermano entre las víctimas de Cristo”

Joseph Henri Chamayou Auclés (hermano Jacob Samuel de las Escuelas Cristianas), de 52 años y natural de Pomardelle (Tarn, Francia), fue asesinado en La Seu d’Urgell (Lleida) el 18 de agosto de 1936 y beatificado en 2007. Tomó el hábito en 1900, pasando a Les (Valle de Arán, Lleida) con todo el colegio de Toulouse en 1904, a consecuencia de la política anticlerical francesa. Tras pasar 19 años en Les, en 1925 marchó a Manresa y después fue director de los colegios de Guisona y La Seu d’Urgell, donde al estallar la guerra hizo que los hermanos salieran del colegio para estar más seguros, aunque los veía a diario para alentarles y hacer que pasaran a Francia, hasta quedarse él solo. Cuando supo de la muerte de los hermanos Leonardo (José María Aragonés Mateu) y Dionisio (Mateo Molinos Coloma, asesinados el 8 de agosto en Traveseras, Lleida), planeó pasar a Francia por Andorra, para lo que obtuvo un salvoconducto y tomó un autobús de línea. Pero los que le dieron el pasaporte avisaron a unos milicianos que atravesaron una camioneta y, cuando el autobús se detuvo, gritaron: “¡Que bajen los señores Chamayou y Calvet!” (éste era el párroco de Andorra). Después de que bajaran y el autobús siguiera su camino, los mataron en el kilómetro 5 de la carretera, quedando durante varios días tirados hasta que un campesino los enterró junto al Barranco de Cortingles. Con el tiempo el torrente se desbordó y se llevó sus restos. En una biografía más amplia puede leerse esta carta que el religioso escribió a un hermano suyo el 2 de abril de 1936:

“No te hablaría de esta pobre España; está en el abismo del comunismo; creo que estamos destinados a ver dentro de poco tiempo cosas terribles y muy repugnantes. Dios es infinitamente sabio en sus designios.

Sí el cielo no tiene piedad de este pueblo, los nuevos vándalos no lo serán menos que los del siglo IV. No se ve salida a la anarquía que reina en el país. Esto me deja perfectamente tranquilo, pues permanezco fiel a Dios y El sabrá bien protegerme, como lo ha hecho tan bien hasta el presente. ¡Bendito sea Dios!. De momento todo marcha bien: tengo diez Hermanos y doscientos cincuenta alumnos. Estamos cerca de Andorra, con tal de que podamos llegar allí.

Si un día te enteras de que han hecho una matanza general del clero y de religiosos en España, no te extrañes y bendice a Dios por tener un hermano entre las víctimas de Cristo”.



Honorino (de la Virgen Dolorosa) Carracedo Ramos, hermano pasionista en Daimiel, natural de La Lastra (Palencia) y de 20 años, fue asesinado en Manzanares (Ciudad Real) el 23 de octubre de 1936 (ver artículo del 22 de febrero) y beatificado en 1989.

Puede suscribirse a esta lista de correo si quiere recibir en su e-mail la historia del mártir de cada día.

Puede leer la historia de los mártires en Holocausto católico (Amazon y Casa del Libro).