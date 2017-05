Un nuevo ataque contra los cristianos coptos deja un centenar de heridos en Egipto

Una nueva jornada de violencia anticristiana en El Cairo se ha saldado con al menos 60 cristianos coptos heridos. Los enfrentamientos han tenido lugar en la capital de Egipto, según han informado varios medios nacionales. Según han informado estas fuentes, un joven musulmán, tras una discusión con un grupo de manifestantes coptos a las puertas del edificio de la televisión estatal, avisó a un grupo de amigos, que llegaron al lugar y abrieron fuego contra los cristianos allí concentrados. Hay dos heridos de bala en estado crítico y más de 100 heridos.

Este primer episodio provocó un nuevo estallido de violencia entre miembros de ambas comunidades religiosas que han pasado de una relativa convivencia a radicalizarse en sus posturas. La agencia de noticias rusa RIA Novosti habla de numerosos heridos como consecuencia de los enfrentamientos.

Horas antes del episodio sucedido ante la sede de la televisión en El Cairo se había registrado la explosión de un artefacto cerca de la tumba de un importante seij musulmán en la península del Sinaí, según ha informado la agencia de noticias egipcia MENA. No ha trascendido más información sobre este hecho.

El Gobierno militar que había tomado el relevo del anterior presidente egipto Mubarak habló de aplicar un “puño de hierro” y “medidas ejemplares” por parte del Ejército egipcio a todos aquellos que trataran de romper la “unidad nacional”. No obstante, la cristanofobia se extiende cada vez más y aunque los coptos no cesan en su empeño de pedir protección a las autoridades, la realidad es que el Gobierno de transición todavía no ha tomado cartas en el asunto con la contundencia deseada.

El Papa vuelve a clamar por la paz en la zona

Debido a lo reciente de lo sucedido, el Papa Benedicto XVI todavía no se ha manifestado sobre lo sucedido en Egipto, pero este fin de semana el obispo de Roma lanzó un llamamiento un llamamiento por la paz en la zona de Oriente Medio, que está viviendo revueltas y conflictos con especial virulencia desde hace unos meses.

En especial, Benedicto XVI pidió al concluir el rezo del Regina Coeli con los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro que se logre la paz en Libia y Siria,.

Sobre Libia, el Papa aseguró que continua siguiendo “con gran aprensión” el “dramático conflicto armado” que “ha causado un elevado número de víctimas y de sufrimientos, sobre todo entre la población civil”.

Por ello, quiso lanzar un nuevo llamamiento urgente “para que la vía de la negociación y del diálogo prevalezca sobre la de la violencia, con la ayuda de los Organismos internacionales que están trabajando para buscar una solución a la crisis”, según informa Zénit.

El Papa dirigió también un pensamiento especial a Siria, “donde es urgente restablecer una convivencia basada en la concordia y en la unidad”.

“Pido a Dios que no haya más derramamientos de sangre en esa Patria de grandes religiones y civilizaciones, e invito a las Autoridades y a todos los ciudadanos que no ahorren ningún esfuerzo en la búsqueda del bien común y en la acogida de las legítimas aspiraciones a un futuro de paz y de estabilidad”, concluyó el pontífice.

Occidente toma conciencia

La realidad de los cristianos en los países islámicos o la cristianofobia en Europa y en España, ha provocado una mayor toma de conciencia de los católicos de la creciente cristianofobia que se extiende por el mundo, en gran medida gracias al radicalismo islámico.

Un ejemplo de esa concienciación está en que poco a poco los ataques a cristianos van teniendo repercusión en los medios de comunicación y los líderes sociales y políticos realizan manifestaciones al respecto.

En este sentido, este viernes, 13 de mayo, se ha celebrado en Madrid la I Jornada sobre libertad religiosa en el mundo organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

La iniciativa se llevó a cabo para analizar las principales cuestiones en las que se dirime el ejercicio de esta libertad fundamental y las realidades en las que el despliegue de este derecho encuentra sus principales desafíos.