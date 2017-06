Moneda de dos reales de peseta

No vayan a pensar que soy coleccionista. Hace unos días me mostraron en la calle una moneda de una peseta del año 1813. Retuve su imagen y me conecté al buscador tan pronto como llegué a mi domicilio. En este momento supe que se trataba de una moneda de plata. Por lo que yo contemplé en internet – y Vds. si quieren también – está en los catálogos numismáticos. ¡A distintos precios de catálogo según distintas páginas web de numismática! Está acuñada en Barcelona en aquel lejano tiempo de la invasión napoleónica.

¿Quién me la mostró y por qué? Éste y no otro es mi tema. Hay mucho ciudadano libre que se chifla por estas cosas. Tal vez sea conveniente recomendar a esta persona libre, pues que puede venderla ella al mejor postor … si necesita dinero. Pues esta persona no es una persona cualquiera. Tiene sensibilidad y criterio. Para mí es un ejemplo testimonial reciente de compostura en la vida. No sé dónde vive y cómo se llama. Me la encontré por la calle y tertuliamos un rato. Tuvo un gesto conmigo mostrándome esta antigualla de valor monetario actual relativo. ¡Buscaba conversación social y conmigo la encontró mostrándome esta moneda!

Su caso no es el de un Lute regenerado, con carrera universitaria carcelaria de Derecho y reinserción social como abogado, como es el caso de Eleuterio Sánchez “El Lute”. Es el caso de un ex quinqui que ha pasado unos años entre rejas. Ha cumplido por sus delitos (robos sin violencia en personas) y se ha comportado como persona en la cárcel. Ha estado activo durante su estancia carcelaria. En vez de salir al patio carcelario para contemplar paredes y liarse con otros reclusos, ha invertido su tiempo para hacer deporte, no consumir droga y hacerse respetar. Y también para sacarse un pequeño título como instalador de electricidad, gas, etc. Y ha dedicado, buscándolo, un tiempo de su actual vida libre… hablando con un desconocido. Sin prejuicios hacia mí y por tanto sin prejuicios míos hacia esta persona.

Su reinserción empezó nada más ingresar en el recinto carcelario. No oculta su pasado. Es persona lúcida y asequible. Ha pagado lo estipulado en cárcel por algo que reconoce haber hecho. Otra persona se lo callaría en libertad. ¡Ésta no! No sé quién es. Ha sido un cruce ciudadano fugaz. Casos como éste hay más en nuestra maltrecha sociedad. Son los casos de los que no se informa en noticia de primera página en los informativos televisivos. En este caso es una gran persona que se ha cruzado en el camino de mi vida. He aprendido mucho de ella en un rato de tertulia. Si me la vuelvo a encontrar le podré decir de qué moneda se trata. ¡Y que si le gustan las monedas antiguas puede aficionarse a la numismática!

Yo conservo como recuerdo distintas monedas de una peseta, de un duro, etc. Incluso aquella tan original de dos reales que tenía un agujero en el centro. En plena etapa euro esta moneda sigue siendo muy útil. Atas un cordel sólido y delgado a través del agujero. Cuando se te cae un papel, por detrás de un mueble fijo de salón comedor o habitación, es fácil recuperarlo con un poco de paciencia y maña. ¡Comprobado!