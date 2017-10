La CENCO (Conferencia Episcopal del Congo) ha publicado un duro comunicado en el que pide al gobierno que garantice la seguridad de las personas y de sus bienes, y a las fuerzas del orden que hagan todo lo posible para liberar a los sacerdotes de las manos de los secuestradores y para desmantelar la red criminal que desestabiliza toda la zona. Además subraya que estos sacerdotes “son hombres de Dios que dedican su vida al bien de la población, sin tener una agenda política; hacerles daño, significa dañar a toda la comunidad a la que sirven”.

No se conoce la identidad de estos milicianos, pero el portavoz de la CENCO no duda en avanzar una hipótesis: la Iglesia no es bien vista por el grupo que está en el poder, porque se ha convertido en garante del acuerdo de San Silvestre, y por eso “representa seguramente una piedra en el zapato del gobierno”.

A estas alturas nadie duda que este secuestro sea un serio aviso para una Iglesia que no se somete, que es la única institución con una presencia activa y capilar en todas las regiones, y que ha pagado ya un generoso tributo de sangre a lo largo de la trayectoria histórica del país. Los obispos son conscientes de que el momento es dramático y de que ellos mismos, así como sacerdotes y religiosas, están en la línea de fuego. Como pastores de la Iglesia no proponen una agenda política, pero ante el “fracaso de la clase política” piden a los congoleños “que tomen el control de su destino de forma pacífica y democrática, con la no violencia activa y evangélica”.