Una sociedad enferma de porno (II): la relación del consumo de pornografía con los feminicidios

¿Puede haber una relación entre el consumo de pornografía y los feminicidios?

“La duración media de todo el mundo para una visita a Pornhub fue de 9 minutos y 16 segundos”, destacaba en sus conclusiones el estudio ‘Pornhub’s 2015 Year in Review’ (‘Pornhub 2015. Año en revisión’), publicado en Pornhub Insights, al que nos referíamos este miércoles, 20 de enero, cuando analizábamos los 20 países que más porno consumen en el mundo.

En este sentido, cabe preguntarse también acerca de qué países tienen un mayor consumo de páginas porno vistas por persona, es decir en qué países sus ciudadanos invierten más tiempo en estar conectados a la pornografía.

El “Top 10” de las visitas per cápita

La respuesta a esta pregunta nos la ofrece el propio estudio en una imagen, al inicio del mismo, donde se muestra el “Top 10 de los países con páginas vistas per cápita” en Pornhub y donde se puede observar que los países anglosajones o nórdicos son los que más páginas ven por persona.

Estados Unidos encabeza esa clasificación, con 191 páginas vistas per cápita. Por detrás están Reino Unido (168), Canadá (165), Irlanda (161), Nueva Zelanda (146), Noruega (141), Islandia y Australia (135), Suecia (133), y Dinamarca (129).

¿Relación con los feminicidios?

A la vista de estos datos, cabría preguntarse si hay alguna relación entre el desmedido consumo de pornografía por parte de la población (mayoritariamente masculina) y la violencia machista o los feminicidios.

Al respecto, puede ser revelador contrastar ese “Top 10” con el número de mujeres muertas a manos de su pareja en un año en esos mismo países.

Si, por ejemplo, se observa la tasa de feminicidios generales por cada millón de mujeres (2006), según el ‘III Informe Internacional. Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja’, publicado en 2010 por el Centro Reina Sofía, se pueden extraer algunas conclusiones.

En la página 71 de ese informe hay un gráfico, que reproducimos a continuación, que muestra el “ranking de países según tasa de feminicidios generales por millón de mujeres (2006)”.

Los doce países que ocupan las primeras posiciones en cuanto a feminicidios son en su gran mayoría latinoamericanos, pero a continuación aparece Estados Unidos, con una tasa de 21,79 feminicidios por millón de mujeres, que también aparecía en primer lugar entre los países anglosajones o nórdicos con mayor número de páginas vistas per cápita.

Tras Estados Unidos, y en comparación con el resto de países que conformaban ese “Top 10”, aparecen Canadá, con una tasa 9,84 mujeres muertas a manos de su pareja por cada millón de mujeres; Noruega (8,95); Australia (8,05); Reino Unido (7,73); Irlanda (5,19); Dinamarca (4,01); e Islandia que en el gráfico aparece con 0.

Nueva Zelanda y Suecia no aparecen en este gráfico de mujeres muertas a manos de su pareja. Y España, con una tasa de 5,15 feminicidios por cada millón de mujeres, se sitúa por debajo los seis países que ocupan las primeras posiciones en el “Top 10”; y ocupa el puesto 13 entre los países que más porno consumen.

El tiempo por visita

Por otra parte, y en referencia al tiempo que dedicaron por visita en 2015 a una página porno un total de 20 países analizados en Pornhub, el estudio constata que la media global fue de 9 minutos y 20 segundos, según se puede observar en el doble gráfico que sigue a continuación, también reproducido a partir del estudio, aunque en las conclusiones habla de 9 minutos y 16 segundos.

Así, en el gráfico “Time Spent Per Visit. How Long Does Each Country Last” (“Tiempo dedicado por visita. Cuánto dura en cada país”) se puede ver que Filipinas encabeza este curioso ranking, con un total de 12 minutos y 45 segundos, 5 segundos más que el año pasado.

A Filipinas le siguen Estados Unidos (9’51”), que añadió 11 segundos a su tiempo promedio; Australia (9’36”); India (9’30”), añadiendo un minuto a su marca anterior; Canadá (9’27”); Holanda (9’23”); Reino Unido (9’18”); Francia (9’09”); Suecia (9’01”); Bélgica (8’55”); México (8’50”); Polonia (8’28”); Italia (8’22”); Argentina (8’20”); Rusia (8’15”); Alemania (8’13”); España (8’04”); Brasil (7’57”); Japón (7’48”); y Rumania (7’41”).

En el otro gráfico, “Shortest Duration Countries” (“Países con más corta duración”) se muestran los diez países donde se invirtió menos tiempo en cada visita al pornográfico Pornhub.

El país que menos tiempo dedicó de media fue Cuba, con 5 minutos y 11 segundos; y a este le siguieron Mongolia (6’15”), Kazajstán (6’38”), Armenia (6’55”), Bielorrusia (7’01”), Ucrania (7’02”), Colombia (7’04”), Azerbaiyán (7’06”), Georgia (7’11”), y Moldavia (7’37”).

No deja de sorprender que en las conclusiones del estudio se afirme que “esto indica que la mayoría de la gente no es adicta de una manera que pasen todo su tiempo en la pornografía”, y continúen subrayando que “su persona promedio solo permanece el tiempo suficiente para encontrar lo que le gusta y masturbarse”, como si ser considerado adicto a la pornografía requiriese que una persona esté “todo su tiempo” enganchado a webs porno.