Una sociedad enferma de porno (III): las entradas más buscadas en Pornhub

Los peligros del exagerado consumo de porno en la red

¿Puede algo tan natural como las relaciones sexuales convertirse en una patología social? En respuesta a esta pregunta, el estudio ‘Pornhub’s 2015 Year in Review’ (‘Pornhub 2015. Año en revisión’) sobre búsquedas de porno, publicado en Pornhub Insights, ofrece múltiples respuestas.

Una de ellas tiene que ver con esos 21.000 millones de visitas que recibe el portal de porno más importante del mundo, con un ranking de los 20 países que más la consumen encabezado por Estados Unidos y en el que España ocupa el puesto 13.

Otro enfoque se obtiene al observar el “Top 10” de los países con más páginas porno vistas per cápita y las conclusiones que se pueden deducir al contrastar el consumo de pornografía con la violencia machista y los feminicidios.

Pero, sin lugar a dudas, un indicador fiable de hasta qué punto nos encontramos ante una sociedad, mayoritariamente la occidental, enferma de porno es analizar cuáles son las entradas más buscadas en la red referentes a la pornografía.

“Lesbiana”, la entrada más buscada

En ese sentido, el estudio de Pornhub nos da las claves: en uno de los gráficos que muestra, reproducido a continuación a partir del estudio, se pueden ver las 20 palabras o expresiones más buscadas en Pornhub en los últimos doce meses.

En 2015 “lesbiana” fue el término más buscado en ese sitio web, subiendo un puesto que ahora pierde “teen” (adolescente), en segundo lugar.

“Las investigaciones realizadas por el Dr. Meredith Chivers, de la Universidad de Queen ha demostrado que las mujeres se interesan por todo tipo de actividad sexual/imágenes, ya sean homosexuales o heterosexuales, mientras que los hombres heterosexuales por lo general no se interesan por porno gay y los hombres gay generalmente no se interesan por porno heterosexual”, dicen en el informe.

Búsquedas enfermizas

En tercer lugar aparece “step mom” (madrastra); seguido de “cartoon”, película o historieta gráfica en este caso de contenido sexual; y en quinto lugar “milf”, acrónimo de Mom I’d Like to Fuck, que en este contexto se refiere a una mujer de edad madura sexualmente deseable.

De entrada, considerando estas cinco primeras posiciones de búsquedas de porno en internet, que se pueden contar por millones, ya se podría concluir que estamos ante el síntoma de una sociedad con una cierta tendencia a un comportamiento patológico.

Pero la lista sigue y, a la vista de las palabras de aparecen, los síntomas de los que hablábamos se confirman: “mom” (mamá); “step sister” (hermanastra); “squirt”; referido a una supuesta y exagerada eyaculación femenina, “massage” (masaje); “black” (negro/a), “hentai”, palabra japonesa que se puede traducir por “pervertido/perversión”; “anal”; “threesome” (grupo de tres o trío); “japanese” (japonés/a); “step mom and son” (madrastra e hijo); “gangbang” (orgía); “ebony” (ébano), en este contexto en relación con pornografía africana, pornografía afroamericana o pornografía del Caribe; “asian” (asiátic/a); “creampie”, referente a grandes eyaculaciones; y “celebrety sex tape” (cintas de sexo de celebridades).

El estudio señala que, por ejemplo, el término “black” ha dado un salto en número de búsquedas de 16 puestos; “celebrety sex tape” creció 47 puestos; “step mom and son” lo hizo en 71;

Cuánto crecen las búsquedas

Por otra parte, el estudio muestra también un listado con el “Top Gaining Searches”, que se podría traducir como “Crecimiento de lo más buscado”, en el que se puede ver “lo más buscado en 2015 en comparación con 2014”.

En el gráfico que sigue a continuación se puede ver cómo todos los términos o expresiones han crecido muy por encima del 100%, siendo “giantess” (mujer gigante) la palabra que más se ha disparado como consulta en Pornhub de un año para otro, un 1.091%. Otra señal de un comportamiento patológico, dado el objetivo de la búsqueda.

Para no cansar al lector, no nos extenderemos en describir cada uno del resto de términos, muchos de ellos ya detallados en el gráfico anterior. En cualquier caso, toda la información contenida en el estudio de este portal pornográfico no deja de desvelar el comportamiento enfermizo de quienes realizan las búsquedas y, dadas las estadísticas de visitas, los síntomas reales de una sociedad enferma.