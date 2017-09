Ni usar condones, ni la cultura del sexo: el 45% de los jóvenes mantienen relaciones sin preservativo

Parece que el tan manido y arcaico “por una vez no pasa nada” sigue vigente en la juventud actual, pese a su supuesto mayor nivel formativo. Casi la mitad de los jóvenes (45,6%) de entre 15 y 29 años reconoce haber mantenido relaciones sexuales sin preservativo en alguna ocasión, de los que un 26,4% dice hacerlo siempre o casi siempre sin profiláctico. Y eso que saben los riesgos que el no usarlo conlleva: embarazos no deseados y posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual. Pero, pese a ello, un 15% reconoce que esa conducta le compensa. Este dato revela que no solamente el preservativo no es un medio 100% eficaz sino que, además, la pedagogía que se hace en torno a su uso fracasa.

Estos son algunos de los datos que ofrece el barómetro 2017 del ProyectoScopio, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), que en esta ocasión evalúa la percepción que tienen los jóvenes sobre conductas de riesgo.

El 25% de los nuevos contagiados tienen entre 15 y 24 años

Y dentro de estas conductas, el sexo es un de los puntos estudiados más relevantes, máxime en una etapa de descubrimiento del mismo. Hay que aclarar, sin embargo, que el barómetro se refiere exclusivamente al uso del preservativo, por lo que no se descarta que los encuestados (un total de 1.247) que refieren no usarlo sí utilicen otro método anticonceptivo, especialmente los que tienen más edad y viven en pareja.

Estos datos corroboran lo que expertos en contracepción y sexología alertan desde hace años, que los jóvenes están perdiendo el miedo a los embarazos no deseados y, es­pecialmente, a las enfermedades de transmisión sexual. “Los jóvenes ya no tienen miedo. No piensan que puedan contraer una enfermedad de transmisión sexual, lo ven como una situación ajena y, como con­secuencia, llevan a cabo conductas de riesgo al practicar sexo”, señala la directora de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Francisca Molero, entidad que ha puesto en marcha una ­campaña para incentivar el uso del preservativo. Según la FESS, uno de cada cuatro casos de los nuevos contagios diagnosticados tiene entre 15 y 24 años, siendo la sífilis y la gonorrea las enfermedades más comunes.

Pero la escasa percepción del riesgo de muchos jóvenes no se limita al sexo. Según el barómetro del Centro Reina Sofía, a más del 40% les compensa emborracharse (especialmente a un 15,3%) y consumir drogas, especialmente porros. La cocaína, sin embargo, es vista con mayor recelo por lo encuestados. Las mujeres, en general, perciben más el riesgo que los varones.

Esa sensación de ser invencibles y “no me va a pasar nada” tan propia de esta etapa de la vida se traduce en todos los ámbitos, incluido el de la seguridad vial. El 25% de los encuestados tienen conciencia de que conducir a una velocidad excesiva es muy peligroso, pero sin embargo creen que les compensa. Lo mismo ocurre con los que conducen tras haber bebido (12%), consumido cannabis (8%) y estimulantes (3%). Llama la atención que cuando se pregunta si han visto a jóvenes conducir tras consumir alcohol, el porcentaje se eleva al 40%, mientras que el 27 y el 13% asegura haber presenciado a compañeros ponerse al volante tras fumar marihuana o ­tomar algún estimulante.

El informe revela también que el 10% de los encuestados refiere haber participado en enfrentamientos con violencia física, el mismo porcentaje que considera que esa ac­titud les compensa.