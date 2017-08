Vergüenza del whatsapp

Estoy avergonzado. He reenviado a mucha gente un whatsapp que era totalmente falso.

En la lluvia de mensajes acompañados de vídeos y fotos que recibimos cada día colapsando no solo nuestro teléfono móvil sino incluso obstaculizando el trabajo y la relación normal ante tantos silbidos del aparato, sabemos que se cuelan muchísimos inadecuados o irrelevantes. La mayoría quizás. Pero aquél era la perversión estudiada, y, sin embargo, muchos caímos. Con la particularidad de que quienes hicieron la manipulación eran los que algunos teóricamente consideramos “los buenos”.

Se trató de un discurso de Vladimir Putin en el que arremetía contra la ideología de género con palabras muy contundentes, así como también en relación a la yihad i la debilidad de valores de Occidente. Hasta incluso dando un sentido cristiano. Todo o mucho con lo que pudiéramos estar de acuerdo un gran número de personas que vemos como nuestro Occidente se desmorona ideológicamente.

Putin hablaba en ruso ante tropas formadas en la Plaza Roja. Los autores originales del whatsapp habían subtitulado en castellano sus supuestas palabras. ¡Pero resulta que nada tenían que ver con lo que decía el líder ruso! Quienes no conocemos en absoluto aquel idioma caímos en la trampa. Fuimos muchos quienes así actuamos y el falso vídeo se hizo viral.

No se trataba de alguna frase con traducción inexacta, que podría comprenderse. No. Era una manipulación en toda regla, de principio a fin. Putin hablaba sobre el Ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial… y quienes lo subtitularon lo transformaron en un tema sobre la ideología de género.

Quien me lo había enviado era una persona de toda confianza y alto nivel intelectual, de la cual, además, yo creía que sabía ruso.

No es la primera vez que se retransmiten textos o imágenes manipuladas. He visto en algunas ocasiones supuestas palabras del Papa en las que uno detecta que “algo” no es cierto. Pero aquel caso era totalmente distinto.

Especialmente cruel es que quienes presuntamente han hecho y difundido tal distorsión son personas que defienden muchos de los valores en los que creo. Estamos ante las “fake news”, noticias falsas, manipuladas de principio a fin y sin embargo creíbles para muchos, incluso personas supuestamente con buena formación.

Me he hecho el propósito de reenviar muchos menos mensajes de las docenas y docenas que recibo cada día. Y ninguno que no pueda entender al menos un mínimo que me garantice saber de qué va.