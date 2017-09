Veronica Guerin: el asesinato de la periodista que cambió Irlanda

Jaime Alberto Madero Muñiz; Voceador de El Informador, Santa Marta, Magdalena, Colombia. Tiroteado por vender ejemplares del diario, que contenía información sobre la captura de seis reconocidos paramilitares. Asesinado el 30 de septiembre del 2004. Jorge Tortoza; Reportero gráfico del diario 2001, Caracas, Venezuela. Tiroteado el 11 de abril del 2002, mientras cubría los choques violentos entre partidarios y opositores del gobierno del presidente Hugo Chávez. Triet Le; columnista del la revista vietnamita Van Nghe Tien Phong. Fue asesinado el 22 de septiembre de 1990, junto a su esposa, dentro de su automóvil frente a su casa en Baileys Crossroads, Virginia. Se cree que fue asesinado por un grupo de refugiados anticomunistas. Estados Unidos.



La lista es muchísimo más larga. En esa lista se encuentra también Verónica Guerin, periodista irlandesa asesinada en Dublín el 26 de junio de 1996. Su “delito”: buscar la verdad. Como todos los demás. La FIP (Federación Internacional de Periodistas) reivindica la libertad de palabra y de información como fundamentos del periodismo. “Una violación de la libertad puede ser una bala asesina, dirigida a matar a un periodista investigador e intimidar y silenciar a sus colegas. Puede ser un toque de la policía a la puerta, llevando a un reportero o reportera a cuestionar sus fuentes, o a llevarle a la cárcel con o sin un debido juicio. Puede ser una ley de medios restringida, que coloque el poder sobre el contenido editorial en manos de censores y juicios a la prensa”. Verónica fue asesinada por utilizar la palabra y la información. Como todos los demás. La historia de Verónica es la historia de una madre, una esposa, una hija, una hermana. Pero sobre todo, es la historia de una periodista comprometida: de una “periodista ciudadana”. El director de cine Joel Schumacher conoció su historia a través de Jerry Bruckheimer, vio que había buen material para hacer una película, y en octubre de 2003 se estrenaba en las pantallas americanas.



La película empieza y termina con su muerte, con una cruz – una iglesia, un entierro -. Verónica buscó la verdad y murió por ella. Escribía para el Sunday Independance sobre el negocio de la droga, e investigaba para conectarla con las mafias. Su marido, su hermano, su madre, los tres intentaban hacer primar en ella la idea de seguridad, al fin y al cabo era madre y debía pensar en su hijo; tal vez porque pensaba en su hijo Cathal arriesgaba su seguridad para asegurar la de él. Estaba harta de escribir chorradas que sólo eran de interés social. Estaba convencida de que alguien debía hacer lo que ella hacía, escribir sobre la droga. Una droga que mataba a niños, utilizados por los capos porque la policía no los tocaba. Niños como su hijo, incluso más pequeños, jugaban con las jeringuillas tiradas a paladas por la calle. Niños que consiguen el dinero para un pico amenazando a mujeres como ella con contagiarles el sida.



Los tres, marido, madre, hermano, sufrían por ella; no como sus colegas, periodistas que la menospreciaban, a ella y a su trabajo. Los tres, en mayor o menor medida, se sientes responsables y quieren que Verónica deje de husmear entre las mafias de la droga. Bernie, su hermano, es el más directo: tras el primer disparo de advertencia, sólo rompen una ventana, Verónica le dice que uno se va acostumbrando a esas cosas, pero Bernie no está de acuerdo, “te acostumbras al agua fría, no a las balas”. Su marido, Graham, es el que hace la campaña más constante. Verla en la cama del hospital, tras el balazo en la pierna, le hace creer que ya no seguirá con su cruzada. Tú siempre has querido escribir sobre política. La respuesta de Verónica es contundente: la droga es política. Su madre, Bernadette, también intenta “desengancharla”: “a veces es más interesante que el viejo se quede la pelota”, tiene más valor retirarse.



No para Verónica. Ella nunca muestra su miedo, nadie se carga al mensajero. Pero tras su paso por el hospital, las amenazas telefónicas, la paliza de Gilligan, las advertencias de Traynor, empieza a tener dudas respecto a la conveniencia de seguir con el tema: ahora siente el miedo.



Música celta, niños indefensos, cambio de los roles en la familia, responsabilidad y compromiso. Verónica Guerin, en busca de la verdad es una historia de lucha, de batalla ganada a medias. Verónica es asesinada, pero estaba encantada su trabajo, por fin estaba haciendo algo que podía cambiar las cosas. Su muerte es portadora de cambios en las leyes irlandesas contra los traficantes, sus artículos hacen que los irlandeses pasen a la acción, y las manifestaciones semanales de la asociación de padres contra la droga pasan de ser irrelevantes a multitudinarias. Su trabajo es ejemplo de periodismo de investigación, de trabajo de campo, nada de llamadas telefónicas ni citas de terceros. Su tenacidad por conocer la verdad hace que a la policía y a los políticos les importe algo más que una simple lucha entre bandas del norte y del sur que se matan entre ellos. Su denuncia consigue que se llame a los traficantes por su nombre real, no con apodos ni ensalzándolos cual estrellas de cine.



“El problema de nuestra actividad es que nunca se sabe si uno va a volver a casa en la noche”. Guillermo Cano, periodista asesinado en 1986.