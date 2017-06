Y a los jóvenes entregados a ese vértigo alienante que domina en estos tiempos, Francisco les pregunta: “¿Queréis para vuestra vida ese “vértigo” alienante o queréis oír la fuerza que os haga sentiros vivos y plenos? ¿Vértigo alienante o fuerza de la gracia? ¿Qué queréis: vértigo alienante o fuerza de plenitud? ¿Qué queréis? […] Para ser plenos, para tener una vida renovada, hay una respuesta, hay una respuesta que no se vende, hay una respuesta que no se compra, una respuesta que no es una cosa, que no es un objeto, es una persona, se llama Jesucristo”.

Jesucristo, explica el Papa, es aquél que sabe dar verdadera pasión a la vida, Jesucristo es el que nos lleva a no contentarnos con poco y nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos; quien nos interpela, nos invita y nos ayuda a levantarnos cada vez que nos damos por vencidos; quien nos empuja a alzar la mirada y soñar alto.

Y continúa el diálogo con los jóvenes: “Pero padre —puede decirme alguno— es tan difícil soñar alto, es tan difícil subir, estar siempre de subida. Padre, yo soy débil, yo caigo, yo me esfuerzo, pero tantas veces me vengo abajo”. Recuerda el Papa una canción de los alpinos, cuando suben las montañas: “En el arte de subir, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído”.

Así nosotros ante Jesús: “Si tú eres débil, si caes, mira un poquito a lo alto y está la mano tendida de Jesús que te dice: ‘Levántate, ven conmigo'”. Y esto, aunque haya de suceder “setenta veces siete”, como el Señor le dijo a Pedro; porque la mano de Jesús siempre está tendida para levantarnos, cuando caemos.

Sobre todo, insiste el Papa, Jesús nos pregunta si queremos ser felices de verdad, si queremos una vida plena. ¿Y –podemos replicar nosotros– dónde y cómo se encuentra esa felicidad, esa vida plena?

Respuesta breve y central para los jóvenes del mundo: “La felicidad germina y brota en la misericordia: esa es su respuesta, esa es su invitación, su desafío, su aventura: la misericordia. La misericordia tiene siempre un rostro joven”.

Ese rostro, observa Francisco, lo vemos en María de Nazaret, que con su “sí” se lanza a la aventura de la misericordia. Por eso será llamada bienaventurada (feliz con Dios y desde Dios) por todas las generaciones y Madre de Misericordia.