Violencia en el fútbol, violencia en los deportes, violencia en la familia

Árbitro agredido por un jugador en el transcurso de un encuentro de Regional Preferente

De manera recurrente, salta a la luz el escándalo y después desaparece tragado por la vida cotidiana. Nos referimos a la grave agresión que ha sufrido un joven árbitro de la mano de un futbolista que, para más escarnio, era policía nacional, es decir una persona que tenía en sus manos el deber de velar por el cumplimiento de la ley. Ahora es tema de debate, pero en nuestra sociedad, donde todo es tan fugaz, pronto desaparecerá y las aguas volverán a una normalidad aparente. Y decimos aparente porque la falta de respeto, el insulto, o sea la violencia verbal, y la agresión sin llegar a los extremos antes mencionados son el pan de cada sábado, de cada domingo, en los partidos que desempeñan equipos de alevines, de infantiles, de cadetes, de juveniles.

El problema de nuestros campos de fútbol es consecuencia de dos hechos. Uno, general, de la propia sociedad. El comportamiento de los jugadores de fútbol profesional, mucho más comedido, no deja de ser en muchas ocasiones un mal ejemplo. Pero, donde se fragua el antideporte es en el fútbol de base, y los primeros responsables son los padres. Esto se desarrolla de una manera muy generalizada en el fútbol, pero es una tendencia que, en menor medida, en ocasiones mucho menor, también sucede en otros deportes que tienen un equivalente potente en el mundo profesional, como es el caso del baloncesto. Pero, en este último los sucesos de aquel tipo, insultos, violencia, falta de respeto, ni son tan intensos ni son tan frecuentes. Muchos padres llevan a sus hijos a practicar estos deportes con un espíritu que nada tiene que ver con su formación. Algunos, porque creen que serán grandes profesionales que ganarán montones de dinero; otros, porque creen que verán realizadas en sus hijos las aspiraciones que ellos nunca llevaron a cabo y que se convirtieron en frustraciones; unos terceros, porque han perdido la capacidad de control y buen criterio como padres.

Pero no solo se trata de ellos. Los entrenadores, que con sus actitudes, sus gritos, sus insultos a los propios jugadores, con los que demuestran su déficit de autoridad y conocimientos, también contribuyen de una forma decisiva. En ocasiones son los propios árbitros y esto es más frecuente en el baloncesto; pequeños diosecillos que son capaces de alterar un partido con sus decisiones reiteradas y arbitrarias. Y también hay una responsabilidad importante por parte de la escuela, que hace que el deporte, aunque se realice dentro de ella, sea un comer aparte y no rija ninguna supervisión, ningún criterio ni exigencia pedagógica. Es una vergüenza que equipos de escuela se comporten como lo hacen, sin que ésta tome medidas sobre los jugadores, los entrenadores y llame a los padres al buen orden, porque este es su deber. Y qué decir de las federaciones, que tienen como responsabilidad todo este gran mundo del deporte de base, escolar y federado. No hacen absolutamente nada. No han adoptado ninguna medida, ningún método, ninguna formación que favorezca la educación en el deporte; o mejor dicho, el deporte como gran alma de la educación, de formación del carácter, del respeto al adversario, de resistencia a la frustración, de saber encajar la derrota y saber también llevar el triunfo.

Todas estas virtudes que adornan la vida de una persona realizada en el bien pueden practicarse en el deporte, pero no es así. Naturalmente hay excepciones y es bueno señalarlas. Hay deportes de equipo en los que todo esto sucede en muy escasa medida. No es que estén absolutamente inmunizados, porque nuestra sociedad, que está en el foco de todos estos problemas, es la misma para todos, pero al menos mantienen desde sus orígenes unas reglas que intentan seguir. Es el caso del rugby, un deporte por desgracia con pocos seguidores en nuestro país a pesar de sus notables capacidades educativas. No hay insultos al otro equipo, en todo caso hay adhesiones y llamada al entusiasmo al propio. No es frecuente el insulto al árbitro, quien a su vez es una autoridad indiscutida e indiscutible entre los jugadores; y este árbitro no acostumbra a hacer un mal uso de su enorme poder. Los jugadores, sometidos a un intenso contacto físico, desarrollan al mismo tiempo una gran capacidad de autocontrol. Evidentemente, en ocasiones se enzarzan en algún intercambio agudo de opiniones, pero no es lo habitual y dura poco, porque el orden interno restituye el agua a su cauce.

El rugby tiene un gran invento, que es el tercer tiempo, cuando los jugadores de los dos equipos, una vez terminado el juego, se reúnen para beber conjuntamente refrescos, los jóvenes, y cerveza los adultos. Ésta es la tradición y esto se lleva bastante a rajatabla. El tercer tiempo es una práctica insólita en otros deportes que demuestra que hay algo distinto ahí, que si no ha de ser copiado sí debe ser imitado. El rasgo que se va perdiendo, también hay que decirlo, pero que aún se mantiene vivo en muchos encuentros de rugby es el del silencio respetuoso cuando el adversario chuta la pelota entre palos. Es digno de ser subrayado.

En definitiva, los padres, los maestros, las federaciones, las autoridades deportivas, han de ser las primeras interesadas en provocar un revulsivo en el deporte de base, porque en esta ocasión no se trata de gastar más dinero sino simplemente de hacer las cosas bien y de esta manera aprovechar el tiempo y el esfuerzo que ahora se malgasta en muchos casos en mejorar la educación de nuestros hijos.