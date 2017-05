Y el Obispo tiene razón

Xavier Novell

En la pequeña diócesis de Solsona, que cuenta con uno de los obispos más jóvenes de todo el país, Xavier Novell, se ha generado un debate intraeclesial cuyo interés sobrepasa en mucho sus límites porque trata de una cuestión fundamental a partir de unas condiciones materiales concretas. Se trata de la importancia que posee lo sobrenatural en la Iglesia actual y, más concretamente, en aquellos que son sus pastores, el obispo y sus sacerdotes. Visto bajo un distanciamiento objetivo no deja de ser sorprendente que la cuestión sea sobre el papel de lo sobrenatural en la fe católica, porque en definitiva la única significación final de ella, del sacerdocio y el episcopado es precisamente esta dimensión sobrenatural, porque es la que aporta sentido a la consagración y al sacramento de la reconciliación, que son los fundamentos del sacerdocio católico. Un sacerdote no es un pastor protestante. Esto es una evidencia, porque por su misión y función, el sacerdote es un icono de Jesucristo, aun en los casos que él no se lo crea. Algunas novelas de Bernanos, y de Graham Greene, plantean esta paradoja trágica y apasionada.

Pero vayamos al caso concreto. El obispo de Solsona ha establecido unos criterios dirigidos a encauzar las actividades profanas que se desarrollan en el espacio físico de las iglesias de sus diócesis “Un servidor se ha hartado de ver lo que no toca en muchas de nuestras iglesias”, Para concretar su instrucción refiere a ‘Criterios para el uso de las iglesias y capillas para actos extralitúrgicos’ en los que fija cuatro situaciones en las que se pueden celebrar actos en los templos de su diócesis:

Conciertos y otros actos culturales, siempre que el contenido y la finalidad sean la plegaria, la evangelización, la caridad y el diálogo de la fe y la cultura

No permitir en los templos actos religiosos no cristianos

No realizar actos interreligiosos, es decir, con confesiones no cristianas

Y en el caso de iglesias propiedad de entidades civiles o cedidas en las que haya un culto más o menos habitual, no pueden realizarse actos abiertamente contrarios a la santidad del lugar.

Es poner las cosas en su lugar, otorgar a lo sagrado y a la primacía de lo sobrenatural el espacio y naturaleza que le corresponde. Porque de lo que se trata es de establecer lo que puede hacerse en el espacio consagrado, que no es un lugar cualquiera. Y si los propios pastores no son conscientes de esta especificidad radical, sobrenatural, quiere decir que han perdido el hilo de la fe católica, el que la engarza en un collar de extraordinaria belleza

El axioma católico establece que lo sobrenatural asume lo natural pero no lo elimina, sino que lo perfecciona, y esa relación solo es posible bajo este criterio de perfeccionamiento. Una música profana puede ser religiosa si se encamina en este sentido, como lo es el diálogo entre fe y cultura, para situar dos casos distintos, pero lo que en ningún caso es asumible, es que lo profano, lo natural, en razón de una apertura al mundo borre el dato sobrenatural porque al mundo no le cuadra. Esta no es la misión de la Iglesia. Su apertura a las realidades profanas es para mostrar la dimensión de lo sagrado, y no para trivializarlo. La finalidad no es la de servir simplemente al “hombre” porque este servicio sin Jesucristo siempre será insuficiente para vencer al mal.

El problema vivo de la Iglesia -y este es un mal que resulta dañino cuando anida precisamente en los sacerdotes- es olvidar aquella evidencia. Sin Jesucristo no hay camino, no existe solución, y esta realidad no puede ocultarse bajo ningún criterio de pretendida eficacia. Y la mejor verificación de todo ello es el fracaso de la Iglesia cuando se ha olvidado de lo sobrenatural bajo la buena intención de ser más accesible a la persona concreta de nuestro tiempo, en lugar de entregarse en cuerpo y alma a construir el camino inverso, aproximar al ser humano de hoy a Dios gracias a Jesucristo.

Por eso resulta tan lamentable la reacción de un puñado de sacerdotes de la diócesis de Salsina ante la decisión de su obispo. Los miembros del llamado Foro Ondara, que se declaran a sí mismos sacerdotes ya mayores, se oponen públicamente a lo dicho por el Obispo Xavier y añaden que no piensa cumplirlo. No sería cristiano utilizar la dureza de corazón para opinar sobre este hecho, pero si lo es el hablar claro. Son precisamente estos sacerdotes los que no pueden exhibir unos buenos resultados de su misión, más bien todo lo contrario, y eso después de años y años. No se trata de culpas, pero sí de responsabilidad y prudencia. Quien fracasa debe tener la discreción de callar cuando aparecen nuevos enfoques. Lo contrario es un orgullo humano injustificable y una ausencia notable de caridad cristiana. Los sacerdotes deben estar con su obispo, aunque discrepen, más cuando este viene haciendo algo tan importante y poco frecuente como es romper con las inercias eclesiales que han conducido, esas sí, a “capillitas extrañas y cerradas”, rebautizadas como “pequeño rebaño” para disimular la pérdida. Quien sigue la máxima de Jesucristo del buen Pastor que lo deja todo para ir a buscar a la oveja perdida es el obispo Novell, y lo hace de la única manera posible, mirando a la cruz, como dice Baltasar, y no de espaldas a ella o dejándola a un lado.