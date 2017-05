¿Qué es la “laicidad positiva”?

La visita que el papa Benedicto XVI ha hecho a Francia ha suscitado un debate público que favorecerá la calidad democrática del país vecino, demasiado obsesionado con su añeja laïcité.

Tanto el Papa como Sarkozy se refirieron al concepto de “laicidad positiva”. Según Benedicto XVI, se trataría de que los Estados no ignoraran la « función irreemplazable de la religión para la formación de las conciencias y para su contribución a la creación de un consenso ético fundamental en la sociedad ».

Y ahí entran en escena los valores cristianos y su legado histórico, que se ha traducido, en Occidente, en la separación Iglesia-Estado y el reconocimiento de la libertad e igualdad religiosa.

La laicidad positiva no es nueva. En su versión actual, fue teorizada en 1989 en Italia, se incorporó a nuestra experiencia jurídica en los noventa y ha sido consolidada por el Tribunal Constitucional.

Así, en su sentencia 101/2004, de 2 de junio, el Tribunal sostuvo que:

De tal argumento se infiere que ambos incisos –el de laicidad y el de cooperación– se han concebido y conectado parejamente, como una dimensión objetiva exigida para garantizar la libertad de religión.

Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional se refiere a la laicidad como «positiva», no se detiene a valorar los contenidos ético-morales de los ciudadanos, o la verdad de las creencias alegadas como una suerte de nueva Inquisición.

En el fondo, la laicidad positiva no remite a la distinción entre Justicia y Bien. Por ejemplo, Sandel distingue entre la libertad religiosa (que sitúa en el plano de la Justicia) y el dogma o la creencia (que sitúa en el plano del Bien).

Pero, según Kymlicka, el problema de Sandel es que las virtudes y las identidades caen automáticamente del lado del Bien en vez de caer del lado de la Justicia y, por consiguiente, asume que la promoción de virtudes o identidades religiosas particulares es una cuestión más relacionada con la promoción de un concepto determinado del Bien que con la defensa de los principios generales del Derecho.

Para un demoliberal como Kymlicka la tesis del comunitarista Sandel es un error, puesto que la diferenciación entre el Bien y la Justicia es una distinción entre dos tipos de justificaciones de las políticas públicas, y no entre dos tipos de objetos de esa política.

Dice Kymlicka: