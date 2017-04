Sor Teresa Forcades: “La decisión de abortar es indisociable de la autodeterminación de la madre”

“Dios ha puesto la vida del feto mientras no es viable en las manos de su madre […] A causa de la íntima vinculación de la madre con el hijo mientras este no es viable fuera de ella, la decisión de abortar es indisociable de la autodeterminación de la madre, de su libertad personal. Esta vinculación íntima entre dos vidas hace que no se pueda salvar el hijo en contra de la voluntad de la madre sin violar la libertad de ésta”.

Estas afirmaciones provienen de sor Teresa Forcades, quien se reconoce “monja benedictina y feminista, una activista con hábito”, tal como la presentaron el pasado 16 de junio en una entrevista realizada en el programa ‘Singulars’ de TV3, donde durante casi una hora, entre otras cuestiones, expresó sus opiniones con respecto al aborto o la píldora del día después al mismo tiempo que los justificaba.

Forcades ya había vertido opiniones parecidas en otros actos o apariciones públicas y se ha desplazado en dos ocasiones a Venezuela para participar en actos relacionados con la Teología de la Liberación y el feminismo, donde ha sido bien acogida por el chavismo.

Tiene 43 años y es monja benedictina del monasterio de San Benedicto en la montaña de Montserrat, doctora en Teología y en Salud Pública, especialista en Medicina Interna por la Universidad de Nova York y autora de los libros Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas; La Trinidad, hoy; y La Teología Feminista en la Historia.

Para hacerse una idea de la controversia que genera Teresa Forcades, lo mejor es revisar algunas de sus intervenciones o artículos publicados.

Entrevista en TV3 : “La vida del feto, en manos de la madre”

En la entrevista que le hicieron en el programa ‘Singulars’, Forcades se muestra favorable a que la píldora del día después esté al alcance de todas las mujeres.

“La pastilla tiene efectos secundarios y evidentemente no se puede tomar alegremente. Pero sí, creo que es una posibilidad que yo ¿desearía – gustaría? Que fuera conocido por todas las mujeres y que estuviera al alcance de todas”, afirma.

A continuación, el entrevistador le pregunta por el aborto y la hermana benedictina, después de hablar de la situación de “los pro-vida y los pro-elección” en los Estados Unidos, dice lo siguiente: “Aquí también he escuchado a veces el argumento de que un aborto es como un homicidio”.

“Ya… si admitimos que el feto en formación es una persona, entonces poder decidir sobre la vida de esta persona, por criterios de conciencia por ejemplo, tener que respetar la conciencia de una madre en el momento que decide sobre la vida de este feto equivaldría a tener que respetar su decisión”, continúa.

“Y es única porque la vida del feto depende de la vida de la madre hasta que este no es viable fuera de ella. Esta es la base para decirlo así, tanto antropológicamente, como biológicamente, como legalmente y como moralmente, para decidir sobre considerar este caso sobre la vida del feto completamente diferente y por lo tanto no se puede comparar con otro caso ‘interhumano’”, añade.

Forcades considera que “esta particularidad de la madre con el feto hace que podamos entender que Dios ha puesto en manos de la madre la supervivencia del feto hasta que este no es viable. Este es el respeto desde un punto de vista teológico y católico”

Para ejemplificarlo y concluir esta parte de la entrevista agrega que “yo no respetaría la conciencia de una persona que decide quitar la vida de otra, pero esto es un caso particular. Y este caso particular es desde Dios mismo que pone la vida en manos de la madre y por lo tanto tiene un trato especial”.

A continuación el periodista le comenta que “la Conferencia Episcopal Española ya sabe usted que no se caracteriza por su apertura…”, a lo que ella responde: “es verdad, […] pero como en estos momentos no tengo ninguna responsabilidad ni docente ni pastoral dentro de la Iglesia, entonces, puede que si la tuviera habría una repercusión más grande de lo que yo podría expresar, pero de momento hablo no en nombre de la Iglesia, sino con un criterio personal y no he tenido dificultades”.

El entrevistador dice entonces: “Teresa Forcades, por suerte, no está sola, mire uno de los invitados de ‘Singulars’”. Y aparece en un vídeo Hans Küng, a quien Forcades dice tener “mucha simpatía”, quien afirma que “La mujer es un problema para casi todas las religiones”.

“La sexualidad es fundamental”

A los pocos días de celebrarse esta entrevista, Forcades participaba en el ‘Sopar Debat 2009’ (Cena Debate 2009) organizado por la revista Valors, en colaboración con Acció Catòlica Obrera, Cristianisme Segle XXI, Justícia i Pau del Maresme y Grup Tercer Món Mataró.

En este acto, la religiosa decía lo siguiente: “ La sexualidad es fundamental no sólo para reproducirse sino también para correlacionarse”.

Con su particular forma de entender el mundo del placer, Forcades añadía que “lo que es bueno es de Dios, por tanto lo que es placentero es de Dios”.

Y en otro momento de su intervención la benedictina aseguraba que “la sexualidad es fundamental no sólo para reproducirse sino también para correlacionarse y también para aprender el deseo de Dios”.

En Foc Nou: “Dios ha puesto la vida del feto en manos de su madre”

En la entrevista realizada por TV3, Forcades hacía mención a un artículo suyo que en mayo de 2009 publicó la revista de información religiosa Foc Nou (Fuego nuevo).

En ese artículo, la religiosa desarrollaba con todo lujo de detalles las mismas teorías sobre el aborto a las que se refirió posteriormente ante las cámaras de la televisión pública catalana.

A continuación mostramos algunas de las frases que plasmó en ese artículo:

“El respeto por la vida humana como don de Dios inmanipulable tiene excepciones en la tradición católica que no lo debilitan como principio”.

“Reflexionar sobre los implícitos morales de la teoría católica de la guerra justa puede ayudar a evitar en el caso del aborto el fariseísmo de invocar de forma rígida el respeto a la vida como si este no tuviera excepciones en la tradición moral católica”.

“Las personas que quisieran que el aborto no fuera legal tienden a expresar miedos, emociones y reacciones viscerales muy intensas, que en parte son una exasperación justificada ante el relativismo moral centrado en el propio ombligo de nuestras sociedades hasta ahora tan acomodadas y al mismo tiempo tan insatisfechas”.

“Dios ha puesto la vida del feto mientras no es viable en las manos de su madre (en las entrañas de su madre) y ha vinculado la vida biológica de este a la vida espiritual de ella. Nosotros haríamos bien en respetar esta vinculación primaria”

“Mientras el feto no puede vivir independientemente de la madre, le corresponde a ésta la responsabilidad moral de decidir sobre su futuro, que es también el de ella […] Respetar la decisión de la madre es respetar la integridad de su conciencia moral, incluso aceptando que objetivamente se pueda equivocar”.

“Considerar que la voluntad de la madre cuando decide abortar el hijo que sin ella no puede sobrevivir ha de ser respetada y no puede ser penalizada, no significa que en la sociedad o la Iglesia no tenga que haber debate sobre este tema”

Y, para concluir el artículo: “A causa de la íntima vinculación de la madre al hijo mientras este no es viable fuera de ella, la decisión de abortar es indisociable de la autodeterminación de la madre, de su libertad personal. Esta vinculación única entre dos vidas hace que no se pueda salvar el hijo en contra de la voluntad de la madre sin violar la libertad personal de la madre”.

Halagada por el chavismo

Por otra parte, Teresa Forcades ha visitado en dos ocasiones Venezuela para exponer sus ideas sobre la Teología de la Liberación y el feminismo.

En noviembre de 2008 fue entrevistada por el escritor y presidente de la Fundación Celarg, Roberto Hernández Montoya, en su programa de Radio Nacional ‘Como ustedes pueden ver’.

En esa entrevista, la benedictina habló sobre el tema de uno de sus libros, “Hay dos cosas absolutas: Dios y los pobres”, frase que afirma es de un obispo brasileño.

“Uno debería sorprenderse ante esta afirmación, el reino de lo ‘absoluto’ es una sola cosa, no dos, y si ese absoluto es Dios parece que ya no hay más nada, pero la idea es no hacer de ese Dios un ídolo y de eso se trata”, dijo en la entrevista.

Esa era la segunda vez que Forcada viajaba a Venezuela. Un año antes estuvo presente en un encuentro de Teología de la Liberación. Como feminista afirmaba entonces que su relación con los hombres es distinta porque ya no está el tema de la seducción.

“Hay códigos en los heterosexuales que tienen que ver con la seducción entre hombres y mujeres, pero eso no tiene nada de malo, suele pasar en las relaciones cortas, pero cada persona tiene dentro de sí un mundo y no mirará a las personas porque son hombres o mujeres o profesionales o jóvenes o viejos, es decir sin etiquetas, para no ser reduccionistas, hay que mirarlas como personas únicas”.

A lo que añadió: “El celibato no implica que uno no se pueda enamorar, porque el celibato no implica la amputación de una parte, eso se vive de una manera personal y distinta de la sexualidad, como en la fidelidad de la pareja, que implica que se estaría satisfecho en la sexualidad. Hay más población que vive sin la experiencia sexual que quisiera de lo que la mayoría cree”.

Forcadas siguió con su intervención haciendo una referencia a la Teología de la Liberación: “Es vivir en consonancia con eso de que Dios es amor, ponerle el adjetivo ‘liberación’ es como una redundancia, es lo que viene en el cristianismo, desde el núcleo de los textos bíblicos cuando Dios se manifiesta por primera vez”.

“La diversidad es divina y es para siempre, eso significa la Trinidad. Y en eso también se inserta el Socialismo pero como algo que implica relaciones igualitarias entre todos”, concluyó la monja benedictina.

Documentos y noticias relacionadas:

Vídeo completo de la entrevista en TV3

Intervención sobre sexualidad en el Sopar Debat 2009

La Benedictina Teresa Forcades con todo el respeto y con toda firmeza: No puede ser (I)