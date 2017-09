Pregunta del maestro en clase

Lunes 18 de septiembre de 2017. Se me ha ocurrido el título “El surgimiento del estado político” y he clicado en el buscador estas palabras. Aparece un artículo de opinión del periódico El Mundo de fecha 16 de septiembre de 2017 titulado “Del carlismo al separatismo catalán”. Lo he leído. ¡Vaya paranoia! Comparar el carlismo del siglo XIX con la ruta independentista actual en Catalunya es una solemne falsedad, para justificar fuera de Catalunya el Estado de Derecho, pero centralista “democrático” liberal no franquista. ¡Dando alas de este modo a los secesionistas! Lean este artículo. El independentismo catalán actual no sólo rechaza a Dios, sino también la Patria, los Fueros y el Rey. Rechaza España por lo menos como proyecto orteguiano sugestivo de vida en común. Es un rechazo que también se da en otras latitudes hispánicas.

En el fondo del artículo y del independentismo catalán subyacen dos cosas: a) la ignorancia supina de la identidad catalana. b) la entronización de la unidad de España a partir del modelo centralista auspiciado por la Revolución Francesa de 1789. Esto último compartido en todos los rincones de España. Al clicar mi título, hay otra entrada de la Wikipedia que se ajusta a la realidad titulada Teoría del Estado.

Del absolutismo monárquico en Francia se pasó a la guillotina y la subsiguiente dictadura napoleónica en toda Europa. A continuación se entronizó el estado liberal revolucionario, precursor de los ismos (capitalismo, socialismo, comunismo, nazismo, etc.). El Carlismo surgió, al amparo de la sucesión monárquica en el siglo XIX en España, como un rechazo a este Estado Moderno Liberal Absolutista. Estado que no diferencia singularidades. El capítulo segundo de la tercera parte del vigente Catecismo de la Iglesia Católica lleva por título La Comunidad humana. Profundicen en ello. En mi blog hay varias entradas relacionadas con este asunto. No he borrado nada. Son Esperpento de sus señorías (06-03-2016), Trazar los límites de la intervención del Estado (03-02-2016), El Bien Común (01-02-2016), La economía de mercado (26-01-2016), Los reinos de taifas (21-01-2016), y Estados, naciones y patrias en dos partes a finales del año 2015. Si desean consultarlos cliquen en ni nombre en color azul y les aparecerá todo lo publicado. Yo les relaciono la segunda parte de éste último. Con anterioridad a mi blog, Forum Libertas publicó en el espacio La Firma mi artículo La polis el 12 de junio de 2012.

En general en todas partes el discurso ponderado de los sabios queda eclipsado por las habladurías de los agoreros. Es preciso redescubrir a los primeros para hablar de Democracia en sus justos términos. Para conseguirlo se debe aparcar el complejo de minoría… sin interpretar el silencio latente que impera como un pasotismo generalizado. Alguien debe mojarse en propiedad y con apertura de mente. Yo me mojo. ¿Y Vds.?