Entrevista a Victoria Uroz (I): “El Yunque es el mayor problema al que se enfrentan los laicos católicos en España”

Victoria Uroz Martínez (Almería, 1976) es médico forense en Granada. En junio de 2005 contrajo matrimonio con Luis Losada Pescador, un supuesto líder de la sociedad secreta del Yunque en España. Sólo después descubrió qué era realmente el Yunque. Ha sido testigo esencial en el juicio de marzo de 2014 en el que se desestimó la demanda interpuesta por Ignacio Arsuaga en representación de HazteOír contraFernando López Luengos, por desentrañar los secretos de esta organización en su documento ‘El Transparente de la Catedral de Toledo’. Un juicio en el que la magistrada afirmó en sentencia de mayo de 2014 quedicho informe es“esencialmente veraz”, documentoque fue encargado por la Conferencia Episcopal Española, y que resultaba acreditada la relación entre algunos de los miembros de HazteOír con el Yunque u Organización del Bien Común, como también se conoce a este grupo que hunde sus raíces en México. Desde ahí fue desde donde nació y se difundió su mensaje: “instaurar el Reino de Dios en la Tierra”, siguiendo unasestrategias nada evangelizadoras como es el secretismo, el anonimato, el engaño yla infiltración sigilosa en la sociedad y ensus estamentos.

¿Qué es el Yunque?

A mí me explicó Luis Losada Pescador en 2003 que el Yunque es una sociedad quedenominaban “reservada”, que proviene de México,y donde sus miembros se consideraban monjes-soldados elegidos por Dios para que Cristo reine a través de ellos en el mundo. El Yunque está formado por personas como Luis u otros miembros que entran a través de un juramento. Talescomo, por ejemplo,su hermano Agustín, del que me dijo Luis que después de militar un tiempo de forma activa en el Yunque, pasó a la retaguardia,aunque sigue colaborando. Básicamente era todo lo que sabía del Yunque antes de casarme y ni podía imaginarme todo lo que descubriría después.

¿Cómo realiza el Yunque su labor?

Cuando empezó el Yunque en los años 50 en México se supone que fue para favorecer la unión entre los cristianos mexicanos, muy perseguidos entonces por el gobierno, y para favorecer que se recibieran los sacramentos. Ellos se consideran herederos de los cristeros. Una vez muere el fundador, Ramón Plata, incluso antes, me explicó Luis que se infiltraron en el Partido de Acción Nacional (PAN) para intentar gobernar en México.

¿Está presente en España?

El Yunque en España no tiene, que yo sepa, una forma jurídica legal, pero sí que se reúnen, existe y tiene varios nombres: el Yunque, la Orquesta, la O., la Organización –en referencia a la ‘Organización del Bien Común’-, aunque ellos evitan nombrar la primera de las formas.

Cuando se descubre en 2009 la existencia estructurada de esa organización por parte de monseñor Antonio M. Rouco, hasta hace poco arzobispo de Madrid, les pide en una reunión en 2010 que se hagan públicos y que dejen de funcionar de esa forma secreta. Es así como dan de alta la asociación civil ‘Organización del Bien Común’, que existe legalmente, la hoja de constitución, de hecho, está filtrada en internet. En ella se dan de alta a tres personas que son miembros del Yunque, que deciden “quemar”: como presidente a Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar (de hecho la sede social es precisamente la misma que el Instituto de Política Familiar), de vicepresidente está Jaime Urcelay, que ha sido presidente de Profesionales por la Ética; y de secretario está Liberto Senderos, presidente del Instituto de Política Familiar en Cataluña. En el reciente proceso civil de Pedro Leblic Amorós donde se pedía la disolución de varias asociaciones, entre ellas la ‘Organización del Bien Común’, Libertos Senderos certifica que la asociación se constituyó, pero que no tiene ninguna actividad ni ningún socio, otra prueba más de que no hace nada.

¿Por qué la necesidad de crear esa estructura burocrática?

Luis Losada me explicó que era para contentar a monseñor Rouco y que les dejara en paz. Desde luego los estatutos no obedecen a lo que es el Yunque ni esa era la finalidad. De hecho, en la reunión que tuvo monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, el 6 de diciembre de 2013, con Luis Losada y el periodista Santiago Mata como testigo, se habló de que aquel episodio había sido como una especie de pantomima y que significaba obedecer a la letra pero no al espíritu.

Por lo tanto, ¿el Yunque está presente en España?

Sí, y lo está como sociedad secreta con miembros, actividad y mucho dinero. La denominada ‘Asociación Organización del Bien Común’ es una organización civil registrada que hicieron para intentar acallar a monseñor Rouco desde 2010.

“Hay personas que sin saber que existe esta organización colaboran a través de sus iniciativas”

¿Cómo es la estructura del Yunque?, ¿qué tipos de miembros alberga?

Están los miembros del Yunque de juramento, que entre ellos se llaman orgánicos y a los que se les llama con el mote de “orcos”; luego están los socios de honor, que son personas a las que se les invita a participar. Luis me explicó que es una forma de pertenencia en la que conocen parte de la organización, colaboran activamente en las actividades del Yunque sabiendo que existe pero no tienen que hacer el juramento. También se lo proponen, por ejemplo, a los padres de los jóvenes que están dentro del Yunque para que formen parte de la organización. Muchos de estos aspectos los conocemos por ex miembros, por ejemplo, como es el caso de Inmaculada García, que testificó en el juicio de Fernando López Luengos, aportando un testimonio muy valioso de su experiencia en el Yunque.

Luego hay otro perfil de personas que colabora de forma voluntaria sabiendo que existe, pero que no se adhiere. Y, finalmente, hay personas que sin saber que existe esta organización colaboran a través de sus iniciativas públicas sin saber la realidad que se esconde detrás.

¿Captan a miembros menores de edad?

Sí, Luis Losada me dijo que él ingresó con el juramento con unos 16 años. De hecho el objetivo es afiliar a personas jóvenes que empiezan a participar en acciones de valores contra el aborto, a favor de la familia, a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, a favor de la objeción de conciencia, a favor de la libertad religiosa… y hay un momento que son considerados “pre”, que es una forma de pertenencia en la que están probando si podría ser un candidato. Cuando ven que sí que responden a las expectativas, les invitan a una ceremonia de la que yo fui testigo en un viaje a Chile estando en una habitación contigua. Entonces prestan juramento y pasan a ser militantes de la organización, tienen un jefe orgánico que les da órdenes que tienen que obedecer y se estructuran en células, entre esas células se dan órdenes también. Entre sí están interconectados a través de una persona pero no todos, de hecho entre ellos mismos no saben a ciencia cierta si son miembros o no, sobre todo si son miembros de otros países. Al final en alguna actividad coinciden y lo confirman.

¿Por qué existe esa opacidad en el interior mismo de la organización?

Como ellos se consideran soldados, tienen una actitud totalmente militar y sus tácticas son pseudomilitares, de hecho les enseñan a luchar; en España no les enseñan a manejar armas, pero en México, sí. Les obligan a pegarse entre las chicas y entre los chicos, les enseñan boxeo, por ejemplo, por si hiciera falta defenderse.

Ese secretismo interno, como en cualquier organización de tipo militar, responde a que hay una serie de información que solamente se les da a conocer si es necesario para el cumplimiento estricto de su misión. Lo que se intenta es que esa persona obedezca en esa misión y, si decide irse o traiciona al grupo, haga el menor daño posible a la organización.

Yo soy consciente de que sé muchísimas cosas que no debería saber, cosas que me las fue diciendo Luis o de las que yome enteré por otros miembros. El problema que tiene el Yunque en España es que, gracias a Dios, muchas personas lo han abandonado y están empezando a hablar.

Una organización de este tipo, al margen de que no respondería a un espíritu democrático, obliga a tener una cúpula que tiene muy claro hacia dónde quiere ir. ¿Conoce esa cúpula?, ¿y hacia dónde quiere ir?

Empiezo a conocer el Yunque en 2003, nada más empezar a ser novia de Luis y he sido testigo directo de sus actividades hasta 2012. Incluso antes de formalizar la relación con él le pregunto sobre el tema porque sospecho que hay algo detrás de tanta gente unida supuestamente por amor al arte. Yo le llamaba “estrategia”. Luis se sorprende y me explica que sí, que hay una estrategia y que se llama Yunque. También me explica que la cúpula viene de México, todo se gobierna desde allí, también las acciones que se realizan en España. De hecho vienen periódicamente desde México a controlar. Una de las personas que venía, Enrique Aranda -que en 2004-2005 era director de la Agencia de Noticias Estatal mexicana Notimex-, me quiso conocer, y luego me pareció entender que era para ver si Luis se podía casar conmigo o no. Yo percibí de aquella conversación que me dieron el “visto bueno” porque Luis me dijo luego que había ido bien. Supongo que aquello se debió a que Luis Losada es miembro de la cúpula directiva en España del Yunque.

En México existe una cúpula de control mundial, y en los inicios de los años 80 enviaron a España a Miguel Ángel López Zavaleta a darle continuidad en este país. Yo le conocí en aquellos años en que todavía no figuraba en fotografías de la web de HazteOír, y sus hijos Miquel Ángel y Francisco Javier López Lozano también acudían a actividades internas del Yunque como eran las convivencias de verano.

¿No sabe nada de esa cúpula de México?

En algún correo electrónico entre Luis y yo salió que había un tal Federico Müggenburg, que era muy importante en México. Enrique Aranda también. Pero desconozco los nombres por encima de estos miembros.

¿Qué papel realiza el Yunque en España?

Cuando Zavaleta llega a España en el año 1982 elige a una serie de personas: Eduardo Hertfelder, Jaime Urcelay, a Marisa García Conde, que posteriormente se casa con Hertfelder y a Teresa García Noblejas; personas que tienen ahora entre 40 y 50 años y que los pone al frente de una serie de organizaciones. Hacían reuniones en mi casa.

La cúpula de España hasta donde yo sé y en 2005-2011 estaba formada por Eduardo Hertfelder, que dirigía las reuniones, Jaime Urcelay, Teresa García Noblejas, Luis Losada Pescador, Miguel Ángel López Zavaleta, que empezó a ir sobre 2010, Dolores Velarde Catolfi-Salvoni y su marido Juan de Dios Dávila. También frecuentó las reuniones un mexicano que trabajaba en Notimex, pero que dejó de aparecer después. Ésta era la cúpula de España que daba órdenes a los demás.

¿Se supone que esta cúpula tenía cierta libertad para decidir qué hacer en España, pero recibía órdenes de México?

Yo entiendo que los miembros de México venían a fiscalizar y ver que todo iba bien. En las convivencias a las que asistí percibí que Zavaleta era la persona de referencia que coordinaba que no se perdiera el espíritu. Le habían compuesto canciones y todo por haber traído el Yunque a España: las cantaban los miembros del Yunque en su honor.

“En los inicios se enganchó a muchos jóvenes universitarios de esa época”

¿Cómo fueron sus inicios?

Él daba discursos católicos cuando llegó a España, y así fue como enganchó a muchos jóvenes universitarios de esa época. Primero entraron Hertfelder, Jaime Urcelay y García Noblejas, y después captaron otra hornada que tienen unos años menos como Luis Losada, Ignacio Arsuaga, Álvaro Zulueta, Olga Cuquerella, Pablo Gutiérrez Carreras y su esposa Ondina Vélez Fraga, Pablo Nuevo López… esa fue la segunda ‘generación’ en España. Estos hacían mucha actividad universitaria en centros madrileños como ICADE, la Universidad Autónoma de Madrid, etcétera. Además también tienen organizaciones universitarias propias como la fundada en 1982, la Corporación Universitaria coordinada por Urcelay y Marisa García Conde.

¿Al ser una organización nueva empiezan a reclutar a jóvenes desde ámbitos universitarios?

Exacto, también hay otra organización de este ámbito llamada Testimonio 2000, que comienza en 1991.

¿Qué es Testimonio 2000?

Una asociación universitaria centrada en ICADE y en la Universidad Autónoma de Madrid que organizaba charlas, manifestaciones. En ICADE estudiaban Luis, Ignacio Arsuaga y José Castro Velarde, que lleva la plataforma Enraizados, y es vicepresidente de HazteOír.

¿Esa sería la cantera de los inicios?

Sí, también están muy presentes en la Universidad CEU San Pablo. Las primeras plataformas tuvieron muchísimo éxito. En España no había nada parecido y muchas personas fueron y las recuerdan con mucho entusiasmo. De ahí reclutaron a muchas personas. A raíz de mi decisión de hacer público parte de mi testimonio en las redes sociales numerosas personas han contactado conmigo y me han explicado que iban a esas conferencias de Testimonio 2000. Toda la gente adulta de esa edad estaba allí, como por ejemplo Leonor Tamayo, que tenía un grupo de chicas a las que daba órdenes. De allí nacían grupos y se provocaban afiliaciones al Yunque.

“El Yunque quiere ser el único interlocutor necesario en nombre de los católicos”

Es una organización que, por lo que se desprende de lo que comenta, pretendería adquirir poder.

Así es. Ellos buscan el poder político y social, si no es posible el poder político porque no tienen escaños, concejales o consejeros, como mínimo el poder social. Ellos quieren ser los únicos interlocutores necesarios en nombre de los católicos. Quieren suplantar esa voz. Según el obispo de San Sebastián, monseñor Munilla, -y yo lo suscribo- el Yunque es el mayor problema al que se enfrentan los laicos católicos en España, y así lo recoge el periodista Santiago Mata en su testimonio sobre la entrevista mencionada realizada con fecha 6 de diciembre de 2013, en dos publicaciones de su blog (Enlace a la primera publicación – Enlace a la segunda publicación). El peligro es que, aunque buscan el poder político y social para imponer los valores católicos, la realidad es que no buscan santificarse ni con la vida ordinaria ni con la religiosa. En mi experiencia, yo no he visto ningún intento de cultivar las virtudes cristianas por parte de ningún miembro del Yunque, ni de hacer un estudio teológico de nada. Se trata tan sólo de activismo, poder y constituirse como interlocutores imprescindibles para poder influenciar.

¿Hasta qué punto han conseguido ese fin en México y en España?

En México, el lugar donde empezó la Organización Nacional del Yunque a través de su fundador Ramón Plata sí que consiguieron infiltrarse con éxito en el Partido de Acción Nacional (PAN) e imagino que en algún partido más, aunque Luis Losada me explicaba que lo sucedido en el PAN había sido su mayor éxito.

¿Cree que Vicente Fox primero y Felipe Calderón después tenían constancia de la presencia de esta organización en el partido que lideraban?

No lo sé, pero sí puedo asegurar que ha habido ministros como un ministro del Interior del gobierno Fox, Carlos Abascal, que eran miembros del Yunque y parlamentarios en un gran número.

¿Y en España?

Yo sé que nada más iniciar su colaboración en la organización a los nuevos miembros les piden que se afilien a algún partido político. El mayor éxito lo han tenido en el Partido Popular, donde han conseguido concejales en pueblos, alguna alcaldía y como hito histórico consiguieron que Lola Velarde fuera Directora General de Juventud de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Educación cuando estaba de consejero Carlos Mayor Oreja. Estuvo del 2001 al 2004 aproximadamente. Han conseguido presencia en ayuntamientos como, por ejemplo, el de Getafe, y había varios que eran concejales de pueblos muy pequeños. Esos son miembros orgánicos del Yunque, pero es verdad que a través de los premios de HazteOír iniciados en el año 2004 se buscan complicidades. Los primeros premios que se dieron fueron a José Ramón Losana, presidente de Familias Numerosas, que falleció, a Manel Silva de CiU; a José Eugenio Azpiroz, diputado del PP; Ángel Pintado, diputado del PP; y, posteriormente, le han dado también premios a consejeros de la Comunidad de Madrid como Luis Peral, que posteriormente ha sido senador. También han recibido el premio personalidades de la sociedad civil como Gotzone Mora, César Vidal, Julio Ariza, Juan Manuel de Prada, Francisco José Alcaraz, Mikel Buesa, José Luis Requero, Alfonso Coronel de Palma, Regina Otaola, Eduardo Verástegui, José Javier Esparza o Eugenio Nasarre, entre otros.

¿Qué sugiere con el hecho de que den premios a miembros de la política, la cultura o el periodismo, entre otros?

De alguna forma algunos de ellos mantienen relaciones con las actividades de las plataformas, se han prestado a darles charlas, a posar en sus fotos. Se establece una relación que puede desembocar en una colaboración involuntaria o no, es difícil saberlo. Dudo que muchos sepan lo que se esconde detrás.

¿A quiénes llama ‘colaboradores involuntarios’?

A este perfil que colabora con ellos sin saber lo que hay detrás. Son personas que valen mucho, pero que no se han dado cuenta de que existe el Yunque, y de las que se aprovechan. No obstante, con todo lo que últimamente está apareciendo creo que algunas personas deberían plantearse si quieren seguir colaborando o no.

¿Cómo funcionan?, ¿crean sus organizaciones o se infiltran en las ya existentes?

La forma más fidedigna de actuar es crear sus propias plataformas. No quieren estar ellos solos porque son pocos, entonces invitan a personas valiosas para que acudan a las charlas, para que les hagan publicidad… Buscan colaboradores con muchos valores y muy religiosos. Por ejemplo, les encanta ir a los centros del Opus Dei, o a universidades católicas como ICADE, el CEU o la Universidad de Navarra, o a comunidades neocatecumenales para conocer a personas con valores muy afianzados. Los invitan a sus charlas, después les invitan incluso a que sean ellos los que dan sus propias charlas, y así se sienten en deuda con ellos, les dan premios, etcétera. Hacen mucha relación de este tipo a través de sus plataformas.

“Los miembros del Yunque que están en HazteOír utilizan los premios para poder encontrar respaldo externo a sus plataformas”

¿Puede poner algún ejemplo de este tipo de modus operandi?

Los miembros del Yunque que están en HazteOír utilizan, por ejemplo, los premios para poder encontrar un respaldo externo de sus plataformas externas. Luego manipulan las palabras de los premiados y se hacen fotos con ellos. Por ejemplo, se ha premiado o invitado a la gala de los premios a obispos españoles como monseñor Juan Antonio Martínez Camino o al cardenal monseñor Fernando Sebastián. Luego sólo se filtra interesadamente supuestas afirmaciones en las que se sostiene que HazteOír es “una obra de Dios”, pero se acalla la voz de otros obispos que les critican, como monseñor José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe.

Otro ejemplo.

Hay una cuenta en Twitter donde el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, aparece con una camiseta de CrossRoads, una iniciativa pro vida promovida por gente del Yunque en España. Monseñor Reig Pla ha negado que esa cuenta sea suya, y ahora esta cuenta figura como “no oficial”. La estrategia de los miembros del Yunque es la de crear confusión en beneficio de la imagen de sus organizaciones tapadera.

¿Cuáles son sus plataformas en España?

Como he dicho, empezaron con Cooperación Universitaria, Alfil, Testimonio 2000, Instituto Phoenix y después decidieron lanzar, aprendiendo de los americanos, HazteOir.org, que primero presidió Luis Losada y luego Ignacio Arsuaga. Así Losada quedaba como vocal y podía dedicarse con más eficacia a su labor como periodista. Ésas son las organizaciones que ellos crean en un principio, a la vez que lanzan el Instituto de Política Familiary Profesionales por la Ética. También quieren infiltrarse en todo lo que ya funcione bien, participan, por ejemplo,en la creación del Foro de la Familia: una federación que aglutina a más de 3.000 organismos de sensibilidades similares. De hecho, cuando se descubre de forma patente la presencia del Yunque en HazteOír, que fue en 2009, el Foro de la Familia consigue liberarse de ellos, pero no puede hacerse lo mismo con Profesionales por la Ética y el Instituto de Política Familiar, ya que son asociaciones fundadoras y para ello sería necesario cambiar los estatutos originales. En este sentido, el Foro está vinculado a numerosos organismos, aunque en la práctica funciona más estrechamente con unas 40 asociaciones.

¿En qué otras organizaciones ha conseguido infiltrarse?

El Yunque se infiltró en ICADE, intentando influir en profesores y colocar a miembros propios. Se infiltró en los Carlistas, en Alternativa Española, en VOX, en las congregaciones marianas relacionadas con los Jesuitas… Por ejemplo, Luis era de la congregación mariana del Carmen, y también tenían presencia en la congregación mariana de la Asunción. Se infiltran en el Partido Popular y lo más llamativo es la infiltración, que para ellos supuso un hito, en el Consejo Pontificio para los Laicos en el Vaticano. Consiguieron que Lola Velarde perteneciera a esta organización de 2008 a 2012, año en que no fue renovada. También les interesa estar presentes en empresas que puedan influir, especialmente en medios de comunicación. En este sentido, se infiltraron con mucho éxito en los años 2000 en el Grupo Intereconomía, donde han llegado a tener a más de diez miembros, incluido el que llegó a ser Director General de la televisión, Marcial Cuquerella, en Hispanidad.com, donde llegaron a tener a dos periodistas miembros del Yunque (Luis Losada y Rodrigo Martín), y en Religión en Libertad, donde cuentan, entre otros miembros orgánicos del Yunque, con Nicolás de Cárdenas.

“A los menores de edad les piden que investiguen informaciones confidenciales de sus padres”

Si yo soy un miembro infiltrado del Yunque en un organismo, ¿qué tengo que hacer para la Organización?

Ellos, además de reunirse por células, también tienen encargos semanales. Tienen que hacer informes de personas, averiguar cosas de ellos y valorar la posibilidad de que sean miembros postulantes al Yunque. Por ejemplo, a los menores de edad les piden que investiguen informaciones confidenciales de sus padres. También tienen que hacer informes internos -denominados informes de higiene- sobre cómo están los demás miembros del Yunque, si alguno es sospechoso de querer dejar la organización, por ejemplo.

¿Dónde van a parar estos informes?

Hay un centro de documentación que no sé dónde está exactamente situado, pero al que se tendría acceso de forma digital también. Este centro de documentación resulta muyimportante para los miembros del Yunque. Por ejemplo, si alguno va a visitar a un obispo, puede acceder a los informes que se han hecho llegar sobre él y abordar la entrevista sabiendo la sensibilidad que destila el prelado en cuestión. Eso puede darse con un obispo, un sacerdote, una persona seglar o, incluso, una organización determinada. Allí se deja constancia de las personas afines a la Organización, algo muy útil cuando viajan a otros países, por ejemplo. También se sabe con quién hay que tener más prudencia a la hora de plantear ciertos aspectos o a quién se le puede premiar si se necesita algo de él.

¿Ese centro está coordinado a nivel estatal o mundial?

Lo desconozco, pero insisto,el Yunque y sus miembros están controlados desde México. Puedo decir que la obligatoriedad de realizar esos informes es estructural, tal y como me explicó Luis Losada y como explica el manual de los miembros del Yunque cuando realizan el adoctrinamiento, un manual que se filtró y al que se puede acceder fácilmente. De ese manual habla Álvaro Delgadoen su libro El Yunque. La ultraderecha en el poder (2003). Delgado es el primero en escribir sobre el Yunque, aunque luego hay otros que también han escrito de la Organización, incluso a favor, como ha sucedido en Polonia con un librosupuestamente vinculado a una organización de ese país llamada Tradición, Familia y Propiedad (TFP) y que serviría de rampa de lanzamiento para el Yunque en el país. Y es que el Yunque estaría planeando extenderse a Polonia y Rusia, entre otros lugares, donde pretenden situar la base para Europa dado que en España cuentan con crecientes fracasos en sus objetivos.

¿Ese manual es verdadero?

Yo cuando se lo pregunté a Luis Losada me confirmó que sí, que los dibujos le parecían una “horterada” porque los hacían en México, pero que efectivamente era un manual de la Organización que algún miembro filtró sin consentimiento de sus jefes. El manual lleva por título ‘Seminario de inducción orgánica’ y contiene citas de Papas a modo de autoridad. En él se vierten afirmaciones como que “aunque existe una desproporción de fuerzas se impone la necesidad de lalucha”, y que “como respuesta es necesario un grupo político que cambie la situación corrompida”. Definen al Yunque como “una organización cívico-política, católica, restauradora y contrarrevolucionaria, constituida por seglares seleccionados que, viviendo la primordialidad, la reserva y la disciplina, aceptan por vocación personal luchar por la rectoría de Dios”.

¿”Primordialidad, reserva y disciplina”?

Sí. Son los tres pilares, según los llaman ellos, a los que han añadido otros dos: formación y conquista, en referencia a conquistar organizaciones y personas.

“En el Yunque se instrumentaliza a las demás personas, incluso a otros miembros de la propia organización”

¿Esos serían los cinco mecanismos que ellos utilizan sistemáticamente en su relación con el mundo?

Así es. Cuando se habla de primordialidad se refiere, según el manual, a “dar prioridad a los asuntos de la Organización inmediatamente después del estricto cumplimiento de los deberes de Estado”, aunque en realidad se imponen antes que los deberes del Estado los asuntos de la Organización, tal como reza en el juramento, que pide, si es necesario, dar la vida por la Organización. Primordialidad sobre cualesquiera otras actividades ya sean de carácter laboral, familiar o de cualquier otra índole. En el juramento, que yo conocí en 2009 por internet, se afirma que la “actividad primordial de mi vida, juro guardar la más absoluta reserva, defender aún a costa de mi vida este instrumento”, o sea el Yunque. Analizar el juramento es sorprendente por su contenido. Se instrumentaliza a los demás, pero incluso a otros miembros de la propia organización.

JURAMENTO DE INGRESO EN EL YUNQUE Declaro inaugurada esta ceremonia de ingreso en el centro N… de El Yunque. Cristo Rey, Señor y Dios nuestro, te ofrecemos nuestros trabajos en esta sesión rogándote nos des fortaleza para perseverar a pesar de los peligros, fracasos personales u otras adversidades. Tú no has elegido venir aquí, tú has sido elegido, Y a partir de hoy formarás parte de una casta de elegidos. Nuestra lucha es la de los cruzados, la de los cristeros, la de muchos otros caballeros cristianos que a lo largo de la historia se han organizado para consagrar sus vidas a instaurar el reinado de Cristo en la tierra. Éste es nuestro apostolado y es nuestra actividad primordial en la vida. El Yunque es una organización cívico-política abocada a preparar a una aristocracia del espíritu que debe conducir y gobernar (a España), según los dictados evangélicos. Somos una milicia, nuestra lucha exige reserva y disciplina. Por la transcendencia de las actividades propias de la organización estas tienen primordialidad sobre cualesquiera otras, ya sean de carácter laboral, familiar o de cualquier otra índole. La naturaleza de la lucha y la perversidad de los enemigos de Dios y de la Patria hacen necesaria la reserva. Somos una milicia, muchos compañeros han muerto a manos del enemigo. Las posiciones desde las que opera la organización no deben ser conocidas por sus adversarios. Por eso se te asigna en esta ceremonia el seudónimo de N con el que serás tratado en la organización. Y tú deberás dirigirte a tus compañeros y hermanos de lucha por sus seudónimos. No conocerás más que lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las tareas que te sean asignadas, y no deberás comentar nada de ello con nadie más que con quienes participes en cada actividad. Como toda milicia requerimos disciplina. Esto nos permite operar con eficacia, coordinar nuestras acciones y lograr los mejores resultados. Recuerda siempre que el poder y la autoridad vienen de lo alto y que el que obedece no se equivoca. En lo sucesivo serás un yunque que cuantos más golpes recibe más se asienta sobre sus bases, sobre sus principios. Por eso nuestro lema: ‘estad firmes como yunques golpeados’. Después de conocer esta organización, ¿aceptas hacer la voluntad de Dios y te integras en ella? -Sí, acepto. -Entonces ven a esta mesa a hacer el juramento. Pon la mano derecha sobre el crucifijo y lee el juramento: Yo, N, acepto integrarme a la organización nacional del Yunque asumiendo la lucha por el reinado de Cristo en España, como actividad primordial de mi vida. Juro guardar la más absoluta reserva sobre la existencia de la organización, sobre sus integrantes, acciones y estrategias. Juro también obedecer a sus mandos y ejercer responsablemente como jefe cuando así me fuere indicado. Juro como caballero cristiano defender aún a costa de mi vida este instrumento que Dios nos ha dado para instaurar su reinado en la tierra. Ya eres miembro de la organización. En este acto te has integrado a quienes Dios ha elegido para instaurar el reino. Desde este momento encontrarás en cada uno de nosotros un compañero y un amigo; pero si tus intenciones fueran traicionarnos o llegaran a desviarse de algún modo, en cada uno de nosotros encontrarás un juez justiciero. Declaro clausurada esta ceremonia de ingreso de nuestro compañero N al centro N de la organización nacional del Yunque. Nos vamos con la satisfacción que tienen aquellos que han cumplido con su deber. Sabemos que para el triunfo de nuestra causa son necesarias reserva y disciplina que forjarán a nuestra generación en el estilo firme y vigoroso del Yunque. ¡Compañeros y hermanos de lucha: Estad firmes! (Todos) ¡Sta firmus ut incus percussa! (Estad firmes ante la adversidad) Dando tres golpes sobre la mesa: ¡Dios! ¡Patria! ¡Yunque!

(Fuente: Blog ‘Las líneas torcidas‘)

También se habla en el juramento de “reserva externa”.

Efectivamente, se obliga a “no dar a conocer a nadie externo la O., ni su existencia, ni sus integrantes, ni sus objetivos, ni sus métodos de trabajo”. Cabe destacar que los miembros del Yunque se escudan en esto para afirmar que no son secretos, sino reservados. Por eso Ignacio Arsuaga afirma en su carta a los afiliados tras la entrevista de monseñor Munilla en Infocatólicaque en HazteOír no hay nada secreto, aunque omite la palabra reserva.

¿Qué diferencia hay entre “reserva” o “secreto”?

Yo he vivido esa reserva como secreto en mi familia y en mi vida. A mí me obligaba Luis a guardar secreto absoluto y a mentir. Yo no he visto mayor diferencia entre reserva y secreto que la propia palabra, porque lo que se vivía en mi casa era secreto absoluto. Me imagino que utilizar la palabra secreto es entrar en el término que aparece en el Código Penal español y en el Código de Derecho Canónico.

¿Qué más explica el manual?

Por ejemplo, se explica que tiene una estructura piramidal de jefes y subordinados y la célula es su centro. Esa célula es la estructura básica de la organización y que es un equipo de trabajo, como el que se reunía en mi casa. También cuentan con pisos francos. Como en España hay muchas defecciones refuerzan a la organización con personas de México o Colombia que traen aquí y los alojan en esos pisos. Ese mismo piso sirve para reunirse y desarrollar lo que llaman “el círculo”, que suele ser con las células de miembros más jóvenes. Entre los círculos no se suelen conocer y al frente de un círculo suele haber una persona. La organización, en ese sentido, cuenta con dos ramas, la juvenil y la adulta. También hay dos ramas de acciones, la activista y la política, y tampoco se suelen conocer entre ellos. Eso los dota de mayor eficiencia. Los jefes de cada círculo luego se reúnen en otro círculo entre sí donde se intercambian información, pero los círculos de abajo no se conocen entre ellos. Además, si dos miembros de los círculos juveniles sospechan que ambos forman parte del Yunque no se deben decir nada entre ellos. Este punto lo cuenta muy bien Inmaculada García en su testimonio judicial. De hecho el manual dice: “Todos tenemos un sólo jefe, a través de él nos vinculamos a toda la organización”.

“La mayoría de miembros no se conocen entre ellos, así se evita que la información fluya con facilidad o que un miembro que piensa dejarlo contamine a los otros”

¿Por qué?

Esa fórmula de departamentos estancos es para aumentar la eficiencia de la actividad del grupo, según ellos. Así se evita que la información fluya con facilidad o que haya una revolución interna o que un miembro que piensa dejarlo no contamine a los otros. Yo misma alguna vez pregunté a Luis sobre la posible pertenencia a la Organización de alguna persona y me dijo que no lo sabía y que preguntaría al centro de documentación.

Se supone que esos círculos tienen como elemento unificador la Organización, ¿pero también a Dios y la piedad?

Los círculos empiezan las reuniones con un Rosario y captan a la gente desde la piedad, pero al final esa piedad se va perdiendo. El Rosario se rezaba en unos cinco minutos. A mí me dejaban quedarme a ese rezo y luego me tenía que ausentar de las reuniones por no ser miembro. Sin embargo, la estructura que se vive es una perversión que no ayuda en nada a la espiritualidad de las personas, ni de los propios miembros, ni de las familias, ni de los amigos de los miembros.

¿Tienen sacerdotes que los guían?

La espiritualidad se lleva en solitario porque no tienen sacerdotes a los que contárselo todo. Intentaron en un principio tener como suyos a los Cruzados de Cristo Rey, pero rápidamente se separaron de ellos. Tienen a algunos miembros como Álvaro Zulueta, que estuvo preparándose para ser religioso en México. Tengo constancia por Luis y más personas que el sacerdote don Roberto Rey Juárez, párroco de Collado Villalba, [Nota de rectificación deRoberto Rey Juárez]dónde yo fui a vivir, les guiaba. A mí me dijo un día en su despacho tres meses antes de la boda en 2005 que no me preocupara por el Yunque, que hacían cosas buenas. Ahora es el capellán de la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Don Roberto me dijo que él apoyaba a Luis, que se iba a dirigir espiritualmente con él, y que ya lo hacía Álvaro Zulueta. Eso a mí me tranquilizó porque con él hicimos los cursillos prematrimoniales y es sacerdote agregado de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Yo no puedo saber hasta qué punto sabía de las actividades que se desarrollaban, pero creo que no conoce en su totalidad lo que pasa allí dentro. La realidad es que no hay control espiritual alguno de lo que está pasando. Ni siquiera cuando se confiesan le cuentan al sacerdote sobre la Organización y su actividad en ella.

Entonces, no hay clero orgánico en el Yunque.

Que yo sepa no, aunque ha habido ex miembros del Yunque que luego se han ordenado sacerdotes. Por ejemplo, fue a declarar al juicio de Pedro Leblic en abril de 2014, don Álvaro Cárdenas, párroco en una localidad de la Comunidad de Madrid. Declaró que abandonó la organización porque no le ayudaba en su vida espiritual. Sí que es posible que personas religiosas aisladas apoyen sus actividades. Incluso, hay religiosos a los que se les ha explicado lo que hay detrás y se han mostrado reacios a creer que eso exista.

“Quitaban las baterías a los móviles en las reuniones por si estaban siendo espiados”

¿Cómo era el planteamiento de esas reuniones que se desarrollaban en su casa?

Se entraba a la casa por separado y se iban yendo por separado. Cuando empezaban la reunión o antes de llegar quitaban las baterías a los móviles porque tenían conciencia de que les estaba espiando el CNI y de ese modo no podía acceder a su ubicación. Tenían conciencia de estar haciendo algo ilegal y no querían ser descubiertos.

¿Ellos creían o tenían la certeza de que estaban siendo espiados?

A mí me dijeron que tenían la sospecha. También lo hacían por si algún móvil estaba intervenido con un troyano y grababa sin el conocimiento del propietario.

¿Cómo seguían las reuniones?

Las reuniones eran muy largas y se discutían muchos temas. Cenaban allí y podían acabar a la una de la madrugada. En mi casa yo podía oír con facilidad lo que decían porque las paredes apenas aislaban. Hablaban de HazteOír, de temas de actualidad y de diferentes personas. Se reunían una vez a la semana, en un principio los domingos, pero luego se pasó a los lunes. En cada reunión siempre se hacían encargos y acuerdos. Yo he visto acuerdos escritos en el que se afirma lo que iban a hacer.

¿Tenían algún uniforme específico?

En las reuniones no, pero en las ceremonias internas y en la formación, sí. Los chicos visten, por ejemplo, con camisa blanca y corbata negra. Además se ponen un brazalete negro con el símbolo del Yunque en rojo. Yo lo veía a Luis que cogía ese uniforme para ir a esas reuniones y le vi vestido así en Chile en la ceremonia de ingreso con juramento de nuevos miembros.

¿Por qué es así el uniforme?

Luis me explicó que la corbata negra era en memoria de los difuntos. A Ramón Plata parece ser que lo asesinaron un día de Nochebuena, incluso hay teorías conspirativas que afirman que pudo ser alguien de dentro. También se honra la memoria de los cristeros asesinados.

¿Cómo eran los ceremoniales?

Hay un altar. Varias personas que han prestado juramento dicen que no recuerdan si el crucifijo que hay está invertido o no. Hay varias referencias sobre esto en varios testimonios, como el que prestó Inmaculada García en sede judicial, que explica muy bien la ceremonia del juramento. Ella explica que te citan en un sitio y te dicen cómo tienes que ir vestido. Les dicen que van a formar parte de una organización y le invitan a pasar a una sala con una luz muy tenue. Allí se encuentra a todas las personas que están en la estancia firmes y serias como en un ejército. Yo asistí indirectamente a esa ceremonia en Chile. Allí fui con Luis a un Congreso de Católicos y Vida Pública que organizaba una universidad parecida al CEU, la de Santo Tomás de Aquino en Santiago. Fue en junio de 2006 y Luis me dijo que estaba contento porque iba a introducir a nuevos miembros al Yunque en Chile y que venían miembros del Yunque de Argentina, donde ya existía. De hecho, tengo constancia por amigos argentinos del movimiento Fasta, que cuando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires sabía de su existencia y no lo aprobaba.

En la ceremonia a mí me dejaron a cargo de unos niños en la habitación de al lado. Los nuevos aspirantes a miembro eran chicos y chicas, entraron y se escucharon cantos. Todos a la vez recitaban textos que eran refrendados. Era el juramento. Finalmente, gritaban “compañeros y hermanos de lucha, estad firmes” y lo repetían en latín. Dieron tres golpes en la mesa gritando “Dios, Patria y Yunque”. Finalmente parece que tiraron unos vasos con los que habían brindado con vino y cantaron unas canciones. También había unas banderas. En todos los países la ceremonia es más o menos igual.

“Leen el juramento justo antes de hacerlo. Algunos testimonios que se han salido explican que no eran conscientes de lo que estaban jurando”

Y así pasan a convertirse en miembros orgánicos.

Así es. Algunos testimonios de miembros que se han salido explican que no eran conscientes de lo que estaban jurando. De hecho muchas personas no se sienten vinculados al juramento precisamente por ello.

¿Han podido leer el juramento antes de realizarlo?

Lo leen justo antes de entrar. Cuando se lo proponen no saben muy bien qué es lo que van a hacer. Es la primera vez que ven el uniforme, es la primera vez que ven a quien preside la mesa… no saben a dónde van. Sin embargo, las personas que llevan tiempo en la Organización y que reciben el juramento de otras personas, sí que son conscientes de lo que han jurado y de lo que hacen jurar.

¿Entonces los miembros no saben a ciencia cierta el tipo de organización en la que están entrando?

Claro, de hecho antes de ser miembros jurados son pre miembros sin ellos saberlo -los llamados “pres”-. Tienen que rellenar un cuestionario en el que analizan si el candidato es el adecuado y donde observan la militancia del candidato en una pre organización.

¿Qué es una “pre organización”?

Por ejemplo, Derecho a vivir. Es decir, las tapaderas del Yunque donde se captan a través de diferentes ideales y objetivos a personas y jóvenes con valores similares que quieren desarrollarlos a través de la acción.

¿Cuáles son las obligaciones que adquieren los nuevos miembros?

Tienen deberes ordinarios semanales, mensuales y extraordinarios. Luis me explicó que los ordinarios semanales son cinco: asistir a la junta -la reunión semanal-, entregar información a través de los informes, lectura doctrinal, proselitismo y entrenamiento. Los informes semanales, por ejemplo en el caso de los juveniles, no sólo son de otras personas, también de ellos mismos: cuánto han dedicado al estudio, a leer, etcétera. Y si en algún objetivo no han cumplido les castigan físicamente: por ejemplo, les obligan a hacer flexiones y sentadillas durante el transcurso de la reunión.

Eso es disciplina militar.

Además, eso favorece que empiecen a mentir para no recibir castigos.

¿Qué se entiende por proselitismo?

Buscar a otras personas para que sean miembros de la Organización. Luis, por ejemplo, tenía una vida social muy exigente. Quedaba a comer a menudo y a entrevistarse con otras personas, con periodistas y políticos principalmente.

¿Qué más obligaciones tienen los miembros?

Por ejemplo, hay una ‘ley de 24 horas’, que obliga a los miembros a reportarse a su jefe si no pueden asistir a una reunión o a una cita de la organización. No hacerlo significaría que se está en peligro.

¿Cuáles son los deberes ordinarios mensuales?

Consiste en pagar una cuota. Nosotros pagábamos a la Asociación G.K. Chesterton –otro nombre tapadera- 175 euros al mes. Otro deber era entrevistarse personalmente con el jefe. El de Luis era Eduardo Hertfelder. También se tenía que asistir a las actividades de enseñanza, es decir a las charlas que organizan. Hacer un reporte de seguridad con el objetivo de comunicar si ven algo extraño en los otros miembros del grupo que pudiera dañar a la Organización. Y publicar en algún medio de comunicación alternativo: que se creen un blog, o un rotativo, o colaborar en algún otro medio.

¿Cuáles serían los deberes extraordinarios?

Lo que se llama “acción por relación”, es decir tener contactos para poder llevar a otras personas a la Organización. Otros miembros llevan investigaciones concretas, u organizan conferencias, o eventos de enseñanza, o acciones directas como tirar huevos contra un lugar o hacer pintadas reivindicativas. También se pagaba de forma extraordinaria en diciembre la cuota de San Francisco Javier, que es un dinero extra que doblaba la aportación habitual.

“Aunque se afirma que quieren formar a jefes con vida sacramental intensa, se miente y se realizan actos inmorales graves de los que yo he sido testigo”

En los deberes que comenta, apenas se pone énfasis en la edificación cristiana de la persona.

Aunque en el manual se afirma que quieren formar a jefes con vida sacramental intensa, la realidad es que no es así, tal y como yo viví en mi casa. También se afirma que esos líderes deben ser de vida moralmente intachable, sin embargo, cuando se miente, y Dios no es lo primero, se realizan actos inmorales graves de los que yo he sido testigo.

¿Cómo es la relación del Yunque con las congregaciones y los grupos de la Iglesia?

Puramente instrumental y en beneficio de su organización. Analizan esos movimientos en clave de beneficio para el Yunque y sus fines. Sí que puedo decir que, por ejemplo, tienen un hondo desprecio al Opus Dei porque dicen que esa obra ya la hacen los del Yunque.

“Hay muchos socios de plataformas tapadera que están dando su dinero al Yunque y no lo saben”

Entonces, puede haber personas de buena fe que colaboran en organizaciones del Yunque sin saberlo, o personas que están al lado de un miembro del Yunque y no lo sabe.

Hay personas a las que se les quiere pedir algo o se les propone que se hagan no orgánicos porque son mayores. A otros se les quiere proponer que sean socios de honor y se les va desvelando poco a poco lo que hacen, aunque nunca todo. A la mayoría de hecho no les desvelan nada. Hay muchos socios, por ejemplo, de esas plataformas tapaderas como HazteOír, Profesionales por la Ética, Instituto de Política Familiar, CitizenGo, Más Libres, Enraizados, Abogados Cristianos… gente que está dando su dinero indirectamente al Yunque y no lo saben. Están sufriendo una estafa en toda regla.

¿Y las parejas de los miembros saben en qué están colaborando?

Saben que sus parejas o esposos colaboran en la organización, pero no saben la dimensión de la misma. De todas formas, no suele haber matrimonios con personas que no son miembros. Dentro de la organización se recomienda casarse con otros miembros del Yunque y lo contrario, como es mi caso, es algo excepcionalpor lo quese me aplicaba un estricto control. De hecho, en las convivencias a las que yo asistía ,los no miembros éramos poquísimos, sólo dos o tres. Por eso yo creo que los miembros están incentivados a afiliar a nueva gente. Es una estructura muy endogámica. Los universitarios que iban a las convivencias de verano acababan emparejándose y casándose entre ellos.

Algunas de esas organizaciones que, según comenta pertenecerían al Yunque, han tenido éxito. ¿Qué opina de cristianos que no saben que detrás de esas organizaciones puede haber miembros del Yunque y que, sin embargo, les parece que los frutos son buenos y que detrás de esos resultados no puede haber algo negativo para los intereses de la Iglesia?

Esta cuestión es muy importante. De hecho, los miembros del Yunque así es como suelen contestar: “por los frutos los conocerás”. Sin embargo confunden los frutos con las obras, con los actos, que están al margen del mensaje de Jesús. También afirman que la persecución es una característica del cristianismo y que hay que soportarla como Jesús soportó la Cruz. Pero en su cruz no está Jesucristo. Si quieres a Cristo cumples sus mandamientos y en el Yunque yo creo que no está Cristo.

Ellos, en su afán de tergiversar la realidad, también tergiversan la realidad espiritual. El fin no justifica los medios. Pero la militancia en el Yunque, su existencia y su persistencia es inmoral porque no sólo el medio, sino su finalidad, es inmoral. Ellos, por voluntarismo, negando la acción del Espíritu Santo y de la Providencia, se dicen los encargados de instaurar el Reino de Cristo en España. Ellos como casta de elegidos. Es inmoral porque, además, no pueden colaborar con otras personas, tienen que ser ellos y sus organizaciones. Ellos son los que tienen que tener el éxito, ellos son las personas elegidas.

Además, los medios que utilizan son inmorales porque mienten, yo creo que estafan a las personas al pedirle dinero sin contarles la finalidad real. Tras esas mentiras está negar que son del Yunque, ya que ellos entienden por el Yunque una cosa diferente a la que entiende el que les pregunta. Y eso no se puede interpretar como reserva mental o secreto, sino que es mentira. Además, es inmoral no solamente por la finalidad y por los medios, sino también por la circunstancia: no hay ninguna necesidad ni ninguna fuerza mayor de estar ocultando que se está actuando en conjunto desde una sociedad de personas con un fin común. No hay por qué hacer una sociedad secreta porque los cristianos siempre han ido a los leones a morir a rostro descubierto. Las antiguas catacumbas de los cristianos se utilizaban para subsistir y celebrar los sacramentos y, quizás, en 1950 en México podía tener un sentido, pero en España en el siglo XXI no lo tiene.

“Están dividiendo a los cristianos. No cosechan frutos de santidad, sino enfrentamiento y odio”

¿Cuál cree que es la finalidad que esconde el Yunque?

Mi opinión personal es que es un nuevo invento de satanás, y que forma parte de la masonería. Ellos están dividiendo a los cristianos y lo que construyen no son frutos, porque los frutos son frutos de santidad, como la caridad, la paz, la paciencia y la mansedumbre. Esos son los verdaderos frutos del Espíritu Santo. Ellos no cosechan eso, cosechan enfrentamiento y odio. Por ejemplo, la persona que retira una exposición blasfema porque recibe siete mil correos electrónicos no lo hace con paz y armonía, sino con susto y enfado, y la retira para no tener problemas. Por lo tanto, en el fondo es una coacción. Se consigue que una persona retire algo inmoral, pero a través de coaccionarla. No creo que eso responda a un espíritu evangélico porque las ideas no se imponen, se proponen, como dijo San Juan Pablo II en 2003 en Cuatro Vientos.

¿Moralmente cómo valora sus acciones?

Para mí los miembros, yo no sé si están en pecado o no, pero se encuentran en una situación cercana y de peligro, ya que participan en algo secreto cuando la Iglesia ha prohibido ese tipo de grupos en su seno. Por eso los frutos no hay que confundirlos con conseguir acciones, resultados o éxitos determinados, que en realidad tampoco los hay, porque en España las plataformas que lideran los miembros del Yunque yo creo que no han conseguido eficazmente nada frente a la ley del aborto o en cuanto a la defensa del matrimonio.

Cuando citan al Evangelio quieren tergiversar la palabra fruto. No hay que olvidar que satanás conoce muy bien el Evangelio también. Los frutos son los del Espíritu Santo, no nuestras obras humanas llenas de soberbia. Y los miembros del Yunque no viven la caridad cristiana.

¿En qué tipos de faltas morales estarían incurriendo?

La primera cosa que me sorprendió en la primera asamblea de HazteOír el 24 de octubre de 2003 -cuando conocí a Luis Losada- fue cuando hice una pregunta cuestionando que en la asamblea se dijo que éramos 5.000 socios y en un folleto ponía que 10.000. La respuesta nerviosa que obtuve por parte de Ignacio Arsuaga fue que estaban actualizando los datos y que había habido una errata.

Ahí descubrí la mentira de las cifras. Yo soy testigo de que todas las cifras son mentira: los que han firmado las alertas, el número de socios, el número de asistentes a una manifestación, el número de correos enviados en una campaña. A mí me intentaron enseñar a mentir igual. En los temas de las entidades pro vida donde colaboraba entonces, yo no mentía; por ejemplo, el número de bebés que se habían salvado era cierto. Sin embargo, a mí Luis me insistía en que “inflara” las cifras. No solamente se miente en tu pertenencia al Yunque, sino que en los supuestos ‘frutos’ también se miente.

¿Cree en la continuidad de esas organizaciones?

Hay mucha gente que cree que las organizaciones son “salvables” porque dan mucho fruto, pero yo creo que no lo son si no abjuran anteel obispolos miembros orgánicos que las controlan, piden perdón públicamente y reparan todo el daño que han hecho. Además, va a ser difícil comprobar su abandono porque son personas que yo he visto que mienten compulsivamente en todos los ámbitos: en el matrimonio, en el trabajo, en Hacienda…

Clicaaquí para leer la segunda parte de la entrevista-testimonio de Victoria Uroz