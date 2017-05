Legalizar el sexo con niños y animales, objetivo de un nuevo partido político en Holanda

“Es la mejor forma de que los niños dejen de tener curiosidad por algo prohibido”, asegura Ad van den Berg, uno de los fundadores del partido político holandés Caridad, Libertad y Diversidad (NVD, en sus siglas originales), cuando defiende la legalización de la pedofilia (sexo con niños), de la pornografía infantil, de la zoolofilia (sexo con animales) y de las drogas blandas y duras. El controvertido personaje pretende que se rebaje de 16 a 12 años la edad penal para que los menores puedan mantener relaciones sexuales con adultos. La sociedad holandesa empieza a despertar de su liberal sueño. Van den Berg sostiene que si su país mantiene políticas liberales sobre drogas blandas, prostitución y matrimonio homosexual, ¿por qué no liberalizar también la pederastia? “¡Vamos a sacudir a La Haya para que despierte!”, avisa desde su página web. Toda una declaración de intenciones que llama a la reflexión, sobre todo por parte de aquellos gobiernos que, como sucede en España, recurren al ejemplo del probado liberalismo holandés para defender sus políticas trasgresoras. El partido de Van den Berg considera que “hay gente mayor de 16 años que no está preparada para tener relaciones sexuales y, sin embargo, seguro que hay personas de 10 años deseosas de experimentar”, dicen sus dirigentes. Porno infantil y bestialismo El NVD defiende el ‘derecho’ de los menores a prostituirse y participar en películas pornográficas: “Los niños más pequeños deben recibir educación sexual, y los jóvenes de 16 en adelante deberían poder participar en películas pornográficas y prostituirse”, reivindican desde las filas del partido de Van den Berg. También promueven las relaciones sexuales con animales, eso sí, ‘sin maltratarlos’ en ese tipo de encuentros. El programa del partido incluye iniciativas en otras áreas sociales. Así, defienden la legalización de todo tipo de drogas, las blandas y las duras; reivindican el derecho a caminar desnudos en público (iniciativa, por cierto, defendida hace casi un par de años por el Ayuntamiento de Barcelona); y son partidarios de la inclusión en la televisión de programas pornográficos en horario diurno. Caridad, Libertad y Diversidad busca también con su programa abolir el Congreso de los Diputados. Otras peticiones de corte social del NVD, quizás para contrarrestar las anteriores, optan por ofrecer ‘el oro y el moro’ a los ciudadanos holandeses, como la propuesta de facilitar billetes de tren gratuitos para todos. “El niño, un objeto de deseo” Las propuestas del NVD, que muestran el lado más oscuro y enfermizo de las sociedades de la trasgresión, se han estrellado contra la lógica de los responsables en seguridad del menor. “El niño es reducido a un objeto de deseo”, sentenció Loreto Martínez, jefa del Departamento de Protección de Derecho del Servicio Nacional de Menores, quién se ha opuesto tajantemente a la formación del NVD como partido político. “El niño o niña deja de ser una persona o sujeto para convertirse en objeto del deseo sexual del adulto. Ellos quieren hacer una defensa política de esa causa, de la obtención de su placer particular a través del abuso de menores y eso no sólo atenta contra los derechos mínimos de los niños. Me parece espantoso”, comentó Martínez. Homosexualidad y pederastia, conectados Ante propuestas como las del NVD, la llamada de atención a toda la sociedad holandesa es extrapolable a otros Estados que toman como ejemplo la supuesta ‘madurez’ liberal de Holanda. Habría que añadir, aquí, otro dato esclarecedor, aunque permanentemente negado por los lobbies gays: la evidente relación entre homosexualidad y pederastia. De hecho, la mayor parte de las redes de pedófilos está compuesta por homosexuales. Sirva como ejemplo la noticia difundida por NoticiasGlobales.org, en la que se informa de que, el pasado 18 de mayo, el Comité para las ONG’s del Consejo Económico Social de la ONU (ECOSOC) recomendó no otorgar estatus consultivo a dos asociaciones ligadas con la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, en sus siglas en inglés). La negativa, como otras anteriores resoluciones similares, está basada en que forman parte de esas asociaciones grupos de pedófilos, o lo que vendría a ser prácticamente lo mismo, otros grupos de homosexuales que pujan para que los estados rebajen por ley la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales anormales. ILGA es una federación que agrupa a unos 500 grupos de todo el mundo y que pretende una supuesta igualdad de derechos para los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. ILGA tuvo estatus consultivo del ECOSOC entre 1992 y 1994, año en que lo perdió por iniciativa de los Estados Unidos, ya que se demostró que daba cabida a organizaciones de pedófilos.